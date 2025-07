OpenAI GPT-5 è in arrivo: tutto quello che sappiamo sul nuovo modello di intelligenza artificiale

Dopo mesi di indiscrezioni e attesa, la notizia è finalmente ufficiale: GPT 5 è pronto al lancio e sarà disponibile già dai primi giorni di agosto. L’annuncio arriva direttamente da Sam Altman, CEO di OpenAI, che in una recente dichiarazione ha confermato la volontà dell’azienda di mantenere la propria leadership nel settore dell’intelligenza artificiale attraverso un prodotto destinato a segnare una nuova era tecnologica.

Tappa cruciale per OpenAI

Il debutto di GPT 5 rappresenta una tappa cruciale nella strategia di OpenAI, che mira a consolidare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo. Secondo fonti autorevoli come The Verge e Axios, la nuova versione integrerà nativamente strumenti precedentemente disponibili solo in modelli specifici, come l’o3 reasoning model.

Questo cambiamento elimina la necessità per gli utenti di selezionare manualmente la versione più adatta alle proprie esigenze, offrendo un’esperienza più fluida e intuitiva, sia su ChatGPT sia tramite API dedicate.

Tre varianti

La nuova offerta sarà articolata su tre varianti principali: la versione standard, affiancata da una “mini” e da una “nano”. Le prime due saranno accessibili direttamente tramite ChatGPT e API, mentre la versione “nano” sarà pensata specificamente per sviluppatori, offrendo un’interfaccia di programmazione ottimizzata per integrazioni avanzate e applicazioni personalizzate. Questa diversificazione consente a OpenAI di rivolgersi a un pubblico ampio, dai semplici utenti alle aziende e agli sviluppatori professionisti.

Tempi di rilascio

Un altro elemento di grande interesse riguarda il rilascio, previsto entro la fine di luglio, del primo modello open weight dai tempi di GPT-2. Questo modello, dotato di capacità simili alla versione o3 mini, sarà disponibile su piattaforme come Hugging Face e Azure.

L’iniziativa rappresenta una svolta importante verso la trasparenza e l’accessibilità, permettendo a ricercatori e sviluppatori di tutto il mondo di sperimentare direttamente le potenzialità del nuovo sistema e di contribuire attivamente al suo sviluppo e miglioramento.

Tema allucinazioni

Nonostante i progressi raggiunti, GPT 5 non riuscirà ancora a eliminare completamente il fenomeno delle allucinazioni, ovvero la generazione di informazioni non corrette o fuorvianti. Tuttavia, il nuovo modello introdurrà importanti miglioramenti nella gestione delle risposte incerte, rendendo il sistema meno assertivo quando i dati disponibili non sono sufficienti a garantire un’affermazione sicura.

Questo approccio mira ad aumentare l’affidabilità complessiva delle interazioni, riducendo il rischio di errori e fraintendimenti, un aspetto sempre più centrale nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambiti critici.