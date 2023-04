OpenAI chiede la chiusura di GPT4Free

GPT4Free è, ma a questo punto è meglio dire era, un progetto Open Source ospitato su GitHub con lo scopo di fornire un'alternativa di ChatGPT utilizzabile gratuitamente. Il suo autore, uno studente di Informatica nascosto dietro al nickname di xtekky, lo avrebbe sviluppato operando il reverse engineering delle API di OpenAI. Per questo motivo è bene sottolineare che xtekky non è collegato in alcun modo con l'organizzazione che presiede all'implementazione del modello generativo GPT.

GPT4Free: ChatGPT gratis

Nel momento in cui viene scritto questo post, la pagina di test di GPT4Free è ancora disponibile e utilizzabile. Si possono inviare dei prompt e il chatbot fornisce regolarmente delle risposte. Quando si accede da Google Chrome il browser potrebbe però mostrare un avviso di sicurezza, questo forse a causa dell'estensione curiosamente scelta per il nome a dominio.

La controversia con OpenAI

Stando a quanto dichiarato dal suo creatore, OpenAI avrebbe dato mandato ai propri legali di richiedere la chiusura del servizio. Sulla pagina del progetto è presente una breve poesia in cui viene spiegata "metaforicamente" la dinamica dell'accaduto. Se la notizia fosse confermata GPT4Free potrebbe presto sparire dalla Rete, anche perché basa il suo funzionamento su un piccolo "raggiro" rivolto contro le interfacce di programmazione di OpenAI.

Il chatbot fa infatti credere a queste ultime che i prompt formulati dagli utilizzatori provengano da un utente che ha aderito al programma premium di OpenAI. Agendo in questo modo GPT4Free ha però violato le clausole di servizio per l'utilizzo delle API e la sua chiusura era quasi scontata. A tal proposito è bene ricordare che lo stesso xtekky aveva previsto delle reazioni da parte della controparte. Dato che GPT4Free è stato realizzato per scopi educativi sperava comunque che il progetto potesse rimanere in piedi.

OpenAI offre del credito gratuito a chi richiede per la prima volta l'accesso alle sue API. Quest'ultimo è però limitato e prevede una scadenza. Del resto l'uso di tali interfacce rappresenta una delle principali modalità di monetizzazione del servizio.