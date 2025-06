OpenAI estende la funzione di memoria di ChatGPT per gli utenti gratuiti ma con qualche limitazione

OpenAI ha apportato un importante aggiornamento per il suo chatbot, ChatGPT, rendendo disponibile la funzione di memoria anche per gli utenti gratuiti. Questa decisione rappresenta un passo verso una maggiore personalizzazione dell'esperienza, sebbene con alcune limitazioni rispetto alla versione premium.

Inizialmente introdotta ad aprile, la funzione di memoria consente al chatbot di ricordare dettagli delle conversazioni precedenti, migliorando la coerenza e il contesto delle interazioni. Fino a poco tempo fa, questa caratteristica era riservata agli abbonati Plus e Pro, ma ora anche gli utenti non paganti potranno accedere a una versione semplificata.

Differenze tra versione gratuita e premium

Per gli utenti gratuiti, la memoria sarà limitata a una continuità a breve termine, garantendo un'esperienza migliorata ma senza la capacità di ricordare preferenze personali a lungo termine. Al contrario, gli abbonati Plus e Pro possono beneficiare di una memoria più approfondita e persistente, che arricchisce notevolmente l'interazione.

Come attivare la funzione

L'attivazione della memoria dipende dalla posizione geografica dell'utente. Nell'Area Economica Europea (EEA), che comprende paesi come l'UE, il Regno Unito e la Svizzera, sarà necessario attivare manualmente l'opzione attraverso il percorso: Impostazioni > Personalizzazione > Memoria, selezionando "Riferisci alla cronologia delle chat". Al di fuori di questa area, la funzione verrà abilitata automaticamente, semplificando l'accesso per gli utenti globali.

Gestione della privacy

OpenAI ha posto particolare attenzione alla gestione della privacy. Gli utenti potranno scegliere tra due opzioni principali per controllare come il chatbot utilizza la memoria:

riferisci ai ricordi salvati : consente a ChatGPT di utilizzare solo le informazioni esplicitamente condivise dall'utente.

: consente a ChatGPT di utilizzare solo le informazioni esplicitamente condivise dall'utente. Riferisci alla cronologia delle chat: permette al chatbot di accedere alle conversazioni precedenti per migliorare il contesto delle risposte.

Questa gestione trasparente rappresenta un equilibrio tra personalizzazione e protezione dei dati, un tema centrale per OpenAI.

Impatto e prospettive future

L'aggiornamento riflette la strategia di OpenAI di rendere l'intelligenza artificiale più accessibile e utile per una vasta gamma di utenti. L'introduzione della memoria per gli utenti gratuiti segna un ulteriore passo verso la democratizzazione delle tecnologie AI, offrendo funzionalità avanzate anche a chi non è disposto a sottoscrivere un abbonamento premium. Questo cambiamento potrebbe incentivare una maggiore adozione di ChatGPT, migliorando al contempo la qualità dell'interazione per milioni di persone.