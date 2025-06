OpenAI aggiorna Codex: nuove funzionalità per gli sviluppatori

L'intelligenza artificiale continua ad impattare sul mondo della programmazione, e l'ultimo aggiornamento di Codex di OpenAI rappresenta un passo significativo verso una collaborazione sempre più integrata tra uomo e macchina nella creazione di software. Con una serie di nuove funzionalità, questo strumento promette di migliorare sensibilmente l’esperienza degli sviluppatori.

Soluzioni multiple ad un singolo problema

La novità più rilevante introdotta da Codex è la capacità di generare soluzioni multiple per un singolo problema. Questa funzione consente agli utenti di selezionare l’approccio più adatto alle proprie esigenze senza dover effettuare ulteriori iterazioni, ottimizzando il flusso di lavoro e riducendo i tempi di sviluppo. Un ulteriore miglioramento che semplifica il lavoro quotidiano degli sviluppatori è l'introduzione di scorciatoie da tastiera intuitive, come ⌘-/ per macOS e Ctrl+/ per altre piattaforme, supportate da una pagina dedicata per la loro esplorazione.

Introduzione di "branch"

Per personalizzare ulteriormente l’ambiente di lavoro, è stato aggiunto un nuovo parametro di query chiamato "branch". Questo aggiornamento è accompagnato da altre migliorie significative, tra cui un indicatore di caricamento per il download dei repository, la possibilità di annullare task in corso e correzioni mirate per problemi legati all'esecuzione di script in ambienti con restrizioni di rete. Inoltre, per gli abbonati Premium, è stato aumentato il limite di durata degli script di setup fino a 20 minuti, migliorando così la flessibilità nelle operazioni più complesse.

Visualizzazione delle differenze di codice

Un aspetto che merita attenzione è il potenziamento della visualizzazione delle differenze di codice, un elemento cruciale per il debugging e il versionamento. La tecnologia alla base di Codex si basa su una versione ottimizzata del modello GPT-3, denominata codex-1, specificamente perfezionata per comprendere e generare codice di programmazione. Questo sistema si integra perfettamente con repository GitHub, permettendo agli sviluppatori di scrivere nuovo codice, proporre pull request e completare task in sandbox dedicate.

Codex: uno strumento accessibile e versatile

Con un costo di abbonamento Plus di 20 dollari mensili, Codex si propone come uno strumento accessibile e versatile per automatizzare attività ripetitive, consentendo ai programmatori di dedicarsi a lavori più creativi e strategici. L'obiettivo è quello di ridurre il divario tra le aspettative degli utenti e le capacità effettive dei sistemi automatizzati, consolidando la posizione di OpenAI come leader nel settore degli strumenti di intelligenza artificiale per la programmazione.