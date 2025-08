Opal AI di Google è disponibile solo negli USA: come usarla dall'Italia

Google ha appena lanciato Opal, una piattaforma gratuita che promette di rivoluzionare il modo in cui si creano applicazioni web. Si tratta di un tool AI no-code, progettato per generare mini-app partendo da semplici prompt in linguaggio naturale e flussi di lavoro visivi. L'obiettivo? Offrire a chiunque, anche senza competenze di programmazione, la possibilità di sviluppare applicazioni funzionali con pochi clic.

Al momento, però, Opal è disponibile soltanto per gli utenti connessi dagli Stati Uniti. Chi si trova in Italia può comunque accedere alla piattaforma utilizzando NordVPN, un servizio che consente di connettersi a server americani in modo sicuro e veloce, simulando la presenza negli USA. Attivando NordVPN in offerta con il 70% di sconto, sarà sufficiente creare (o accedere a) un account Google e collegarsi al sito di Opal per iniziare a sperimentare tutte le sue potenzialità.

Cosa puoi fare con Opal: funzionalità e modelli disponibili

Opal nasce per semplificare la creazione di applicazioni tramite un approccio definito vibe-coding, basato sull'intuito e sul linguaggio naturale. Dopo aver inserito una descrizione di ciò che si vuole realizzare, il sistema sfrutta i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da Google - come Gemini, Imagen e Veo - per interpretare la richiesta e costruire un flusso logico composto da input, operazioni, chiamate AI e output.

Ogni passaggio può essere modificato, integrato o riordinato, consentendo così all'utente di personalizzare completamente la propria applicazione. Una volta terminato, il progetto può essere condiviso tramite link con altri utenti Opal.

Chi preferisce partire da una base già pronta, può esplorare una libreria di app preimpostate, tra cui:

Generatore di post per social media

Scrittore di articoli per blog

Creatore di annunci video

Ricercatore di prodotti

App per consigli di lettura

Molti di questi modelli sono completamente modificabili e rappresentano un ottimo punto di partenza per imparare come funziona la piattaforma.

Secondo le prime recensioni, Opal si distingue per l'intuitività dell'interfaccia, la fluidità dell'esperienza d'uso e la possibilità di esplorare in modo pratico i vari strumenti AI di Google.

Per ora, l'accesso è limitato agli Stati Uniti, ma tutto lascia pensare che l'espansione globale sia solo questione di tempo. Nell'attesa, chi vuole provare Opal dall'Italia può farlo in modo semplice e sicuro con NordVPN, disponibile in offerta speciale sul sito ufficiale, con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.