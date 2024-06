ONLYOFFICE Docs 8.1: una suite più completa, più sicura e più usabile

30 nuove funzionalità e 432 correzioni di bug caratterizzano ONLYOFFICE Docs 8.1, uno degli aggiornamenti più interessanti e ricchi di novità nella storia della popolare suite di applicazione per l’ufficio. Basterebbe parlare dell’editor PDF completo ora a disposizione degli utenti, dello Slide Master che semplifica la gestione delle presentazioni o dei nuovi strumenti dedicati ai fogli di calcolo in ambito collaborativo per presentare questa nuova release. Il rilascio presenta però diverse feature che meritano di essere scoperte, scopriamone quindi le caratteristiche principali in una panoramica dettagliata.

PDF: un editor completo per i documenti

Chi opera in un contesto professionale o aziendale non può fare a meno di lavorare con PDF, il formato di Adobe che da anni rappresenta uno standard di fatto per la gestione e la condivisione dei documenti, siano essi contratti o semplici brochure. Non è quindi un caso che tra le novità più rilevanti di ONLYOFFICE Docs 8.1 vi sia anche un editor PDF integrato e ancora più completo. A funzionalità già disponibili, come la visualizzazione e l’inserimento delle annotazioni, si aggiunge ora la possibilità di modificare il testo dei file (percorso di menu “Home > Modifica PDF”).

Gli utenti hanno poi la possibilità di aggiungere, ruotare ed eliminare pagine grazie alle nuove opzioni offerte nativamente dalla suite. Per far questo basta infatti selezionare “Home” e poi “Inserisci pagina”, “Ruota pagina” o “Elimina pagina” a seconda dell’operazione che si desidera eseguire.

ONLYOFFICE Docs 8.1 supporta inoltre l’inserimento e la regolazione di nuovi elementi tra cui immagini, tabelle, caselle di testo, forme, TextArt, link, equazioni e non solo. Dalla pagina che si sta editando non si deve fare altro che seguire il percorso “Home > Inserisci” per poi selezionare l’oggetto da includere.

Abbiamo poi delle novità importanti anche per quanto riguarda la modalità di annotazione: una mini barra degli strumenti consente infatti di inserire le proprie annotazioni in modo pratico e veloce. È anche possibile aggiungere commenti e didascalie grazie alla barra degli strumenti, così come si possono rimuovere i commenti con il menu contestuale.

L’utilizzatore ha infine la possibilità di modificare i file PDF, visualizzarli e annotarli passando da una modalità all'altra. Come fare? Tutto il necessario è a portata di mano tramite “Modifica PDF” e il selettore situato nell'intestazione superiore.

Nuovi tool per creare ed editare moduli PDF

L’aggiornamento permette di creare un nuovo modulo PDF senza dover impiegare formati differenti da quello di Adobe. In precedenza veniva utilizzato DOCXF per creare i modelli di moduli, con ONLYOFFICE Docs 8.1 il workflow viene invece notevolmente semplificato in quanto si lavora direttamente su dei PDF, con la possibilità di realizzare moduli anche particolarmente complessi e di compilarli online da App Web e Desktop.

Le novità per l’editing dei documenti

Con la nuova versione basta cliccare su “Colore pagina” in “Layout” per applicare velocemente il colore di sfondo desiderato alle pagine di un qualsiasi documento. Se un documento è stato creato in un'altra suite con un colore di pagina impostato, l'editor non avrà alcun problema a riconoscerlo e a mostrarlo in modo corretto.

Un’altra novità riguarda poi il formato di numerazione delle pagine nei documenti, con il vantaggio di poter di applicare le proprie personalizzazioni tramite “Impostazioni intestazione e piè di pagina > Formato di numero”.

ONLYOFFICE Docs 8.1 semplifica inoltre il passaggio da una modalità all'altra. Per modificare, revisionare o anche solo visualizzare un documento è sufficiente un clic sulla barra degli strumenti dell'intestazione superiore. Si tratta fra l’altro di un’opzione che ha la particolarità di funzionare individualmente per ciascun utente. Quindi, se un documento ha più coautori il lavoro di uno non interferirà con quello degli altri.

Fogli di calcolo più sicuri e semplici da gestire

Spesso i fogli di calcolo rappresentano la colonna portante del flusso di lavoro aziendale, in essi custodiamo dati importanti e non di rado prendiamo decisioni sulla base di tali informazioni. È quindi necessario tenerle sempre al sicuro, per questo la nuova release della suite permette di limitare la visualizzazione delle celle ad un intervallo protetto tramite “Protezione > Proteggere un intervallo”. In questo modo solo gli utenti autorizzati potranno accedere ai nostri dati.

La possibilità di evidenziare le celle modificate nella “Cronologia versioni” è poi uno strumento prezioso in ambito collaborativo, consentendo di accedere in qualsiasi momento ai cambiamenti apportati sui fogli di calcolo.

I documenti gestiti con ONLYOFFICE Docs 8.1 presentano ora anche le funzioni GETPIVOTDATA, per i dati da tabelle pivot, e IMPORTRANGE, per l’importazione di intervalli di dati. Sono poi disponibili i suggerimenti per l'inserimento di funzioni personalizzate e la possibilità di copiare o spostare fogli di calcolo all'interno di un browser tra diverse cartelle di lavoro.

Presentazioni: Slide Master e non solo

ONLYOFFICE Docs 8.1 offre un set di tool avanzati per la creazione e l’editing delle presentazioni a cui si aggiunge ora Slide Master, funzionalità con cui applicare in modo semplice e veloce lo stesso layout a più diapositive.

Il Riquadro animazione (disponibile da “Animazione > Riquadro Animazione”) consente invece di visualizzare in timeline gli effetti delle animazione applicati alle varie diapositive di una presentazione.

Editor: combinare i colori e impostare le ombre

Disponibili per tutti gli editor, i set di combinazioni di colori permettono di impostare un aspetto individuale per ciascun file. Per sfruttare questa funzionalità non si deve fare altro che selezionare la voce “Cambia combinazione di colori” e poi scegliere tra le tante combinazioni supportate.

Le impostazioni dell'ombra per le forme consentono invece di applicare un'ombra alle forme e di regolare diverse proprietà associate ad essa tra cui la trasparenza, la dimensione, l’angolo e la distanza. Non si deve fare altro che seguire il percorso “Impostazioni forma > Ombra” e dare sfogo alla propria creatività.

ONLYOFFICE Docs 8.1 è ancora più usabile

La versione 8.1 è certamente la più usabile mai rilasciata fino ad ora, a dimostrarlo abbiamo per esempio la nuova funzionalità “Personalizza la barra degli strumenti di accesso rapido”, con cui si può modificare la presenza dei pulsanti “Salva”, “Stampa”, “Annulla” e “Ripeti” nell'intestazione a seconda delle proprie esigenze e delle caratteristiche del flusso di lavoro corrente.

Contestualmente abbiamo un nuovo posizionamento sulla barra degli strumenti della scheda “Home” per i pulsanti “Copia stile”, “Cancella stile”, “Seleziona tutto” e “Sostituisci”, mentre le impostazioni di formattazione del paragrafo sono ora accessibili tramite “Layout” e dal pulsante “Interlinea paragrafo”.

Novità anche per il pulsante “Combinazione colori” che è stato ricollocato nella scheda “Layout” e per “Stampa unione” ora nella scheda “Collaborazione”. Da segnalare anche le impostazioni estese nel pannello di scorrimento a destra nell'editor delle presentazioni.

Ampliamento della libreria di modelli

I modelli permettono di risparmiare tempo e lavoro offrendo agli utenti una base da cui partire per personalizzare i propri documenti. Ecco quindi che con ONLYOFFICE Docs 8.1 viene estesa la libreria dei modelli gratuiti pronti all’uso e in diverse lingue.

Non si tratta soltanto di modelli per i moduli, essi sono disponibili anche per i fogli di calcolo, i documenti di testo e le presentazioni. Dei template per ogni esigenza il cui catalogo potrà essere ampliato grazie alle tue idee, per inviare nuove proposte non devi dare altro che scrivere a marketing@onlyoffice.com.

RTL e le nuove opzioni per la localizzazione

In ONLYOFFICE Docs 8.1 non mancano i miglioramenti dedicati alla localizzazione con una suite per l’ufficio sempre più accessibile agli utenti di tutto il mondo, senza distinzioni di lingua o nazione.

In questo rilascio sono presenti anche diverse novità per RTL come il miglioramento dell'ordine delle parole, un allineamento più corretto per vari tipi di testo e il supporto per nuove lingue, inclusi bengalese e singalese, nell'editor dei fogli di calcolo. Merita di essere menzionata anche la nuova localizzazione serbo – cirillica per gli editor.

Contributor e traduttori possono partecipare liberamente al potenziamento della localizzazione di ONLYOFFICE Docs e sono previste delle ricompense. Per maggiori informazioni basta visitate questa pagina.

Come ottenere ONLYOFFICE Docs 8.1

La nuova versione sarà presto disponibile anche nel Cloud, quindi rimani in attesa di nuovi aggiornamenti. Per cominciare ad utilizzare ONLYOFFICE Docs 8.1 devi soltanto scaricare la release self-hosted pronta ad integrarsi con qualsiasi workflow: SCARICALO ORA.

