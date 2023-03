OnePlus Nord vanta specifiche al top ed è in offerta ad un prezzo speciale su Amazon

OnePlus Nord dimostra che per creare uno smartphone economico non è necessario sacrificare le caratteristiche. OnePlus ha progettato questo nuovo telefono, non riducendo la qualità del suo modello premium o resuscitando un vecchio modello, ma creando un design completamente nuovo e di qualità superiore. Acquistalo su Amazon a soli 299,00€ invece di 499,00€.

Se si desiderano le caratteristiche più all'avanguardia di OnePlus, è meglio scegliere il OnePlus 8 o 8 Pro, mentre se si è alla ricerca di uno smartphone economico, il OnePlus Nord è la scelta migliore. Al momento, è disponibile solo in Europa e in India, ma se avrà successo, OnePlus potrebbe estenderne la disponibilità agli Stati Uniti.

Il dispositivo è facile da impugnare, anche se non è resistente all'acqua o alla polvere, e la fotocamera presenta una buona qualità. Inoltre, il Nord è dotato di un display AMOLEDFullHD+ da 6,44 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, il che rende l'esperienza visiva molto piacevole. Il OnePlus Nord è disponibile in due colori, Marble Blue e Gray Onyx, ed entrambi sono molto eleganti. Il blu si estende alla guida laterale in metallo del telefono, rendendolo visivamente attraente anche quando lo schermo è spento.

In conclusione, se si cerca uno smartphone di buona qualità ad un prezzo accessibile, il OnePlus Nord è una scelta eccellente. Tuttavia, se si è alla ricerca di un dispositivo resistente all'acqua o alla polvere, si consiglia di considerare altri modelli. Il Nord nonostante non sia impermeabile, è un prodotto di grande qualità, con un design elegante e una buona fotocamera, che offre una delle migliori esperienze di visualizzazione per i telefoni di questa fascia di prezzo. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

