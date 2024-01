OnePlus Nord CE 3 Lite al minimo storico su Amazon (199€)

Lo smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite è in offerta in queste ore al minimo storico su Amazon. Grazie all'ultima promo, infatti, è possibile acquistarlo a 199,99 euro invece di 329 euro, che è il prezzo consigliato, per effetto del 39% di sconto. Il modello in offerta è quello nella configurazione 8+128 GB, in colorazione Chromatic Grey. Ecco il link all'offerta.

Il Nord CE 3 Lite di OnePlus, con connettività 5G, è uno dei migliori medi di gamma degli ultimi mesi in termini di rapporto qualità-prezzo. Il suo punto di forza è l'autonomia, con una batteria da 5.000 mAh e una ricarica rapida a 67W SUPERVOOC.

OnePlus Nord CE 3 Lite in sconto del 39% su Amazon

Oltre all'autonomia top, il medio gamma CE 3 Lite del marchio OnePlus offre un display IPS da 6,72" con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. Sul fronte della connettività troviamo invece il supporto a 5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Wi-Fi dual-band e Android Auto, più il connettore USB-C 2.0.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, il sistema camere è costituito da una camera principale da 108MP con apertura f/1.8, un sensore di profondità da 2MP (f/2.4), una maco da 2MP (f/2.4) e una camera anteriore da 16MP (f/2.0). Infine, promosso a pieni voto l'audio di tipo stereo, considerando anche il supporto al jack per le cuffie.

OnePlus Nord CE 3 Lite è in offerta a soli 199,99 euro su amazon.it nella versione 8+128 GB in colorazione Chromatic Grey. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, ecco perché gli abbonati a Prime beneficiano della spedizione gratuita e della consegna ultra-rapida entro questo fine settimana.

