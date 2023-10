OnePlus Nord 2T: lo paghi 120 euro IN MENO su Amazon!

Smartphone nuovo? Ecco la scelta migliore che tu possa fare sia in termini di prestazioni che di costo. Su Amazon trovi il OnePlus Nord 2T in super promo, uno sconto che ti fa risparmiare ben 120 euro!

L'attuale costo di mercato per questo smartphone è di 369 euro ma adesso, grazie allo sconto Amazon, è tuo a soli 249,99 euro! Non solo grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero, in questo modo non risenti minimamente della spesa!

OnePlus Nord 2T: goditi la fantastica tripla fotocamera con IA da ben 50MP

Un sistema di fotocamera semplicemente fantastico con cui scatterai foto e farai video da urlo. Fotocamera flagship da 50 MP con Sony IMX766 + OIS, fotocamera grandangolare da 120° 8 MP e obiettivo mono da 2 MP, risucchia fino al 56% di luce in più per scatti limpidi e ricchi di colore, anche con poca luce. Questo Nord 2T ha la stessa fotocamera anteriore da 32 MP di OnePlus 10 Pro, con un algoritmo di deblurring con AI per assicurarsi che le vibrazioni non rovinino i tuoi scatti.

E ancora display AMOLED da 6,43 pollici a 90 Hz Full HD+. Incredibilmente fluido e supporta HDR10+ per vivacizzare le tue maratone su app come Amazon Prime, Hulu, e YouTube. Con la ricarica SUPERVOOC a 80 W, questo smartphone batte in velocità qualsiasi altro telefono Nord. Fa il pieno di energia alla batteria da 4500 mAh per un giorno intero in appena 15 minuti, con un aumento della velocità di carica del 120% rispetto al primo Nord.

E poi Chipset MediaTek Dimensity 1300. Predisposto per il 5G e potenzia qualsiasi cosa, dai videogame alla grafica e alla velocità delle app grazie al nuovo HyperEngine 5.0 di MediaTek.

Non aspettare oltre e prendilo adesso su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.