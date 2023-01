OnePlus Nord 2T 5G gode di uno sconto del 19% su Amazon

Il nuovo OnePlus Nord 2T 5G può avere tutto, ma offre solo lievi miglioramenti rispetto al Nord 2. Non si tratta di un telefono nuovo di zecca, ma il primo modello "T" della serie Nord di OnePlus cerca di ottenere le basi giuste integrando un chipset di fascia media rispettabile, un meccanismo di ricarica rapida aggiornato, un ottimo display e una solida fotocamera principale con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Acquistalo su Amazon a soli 329,90€ invece di 409,00€.

Il OnePlus Nord 2T 5G è disponibile in due configurazioni di memoria e RAM: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria oppure 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Il telefono è disponibile in una finitura verde Jade Fog e in una finitura nera opaca Gray Shadow. Poiché il OnePlus Nord 2T 5G è solo una versione "T" del telefono, con solo modesti miglioramenti hardware previsti, il design non è stato molto modificato. Sono state apportate piccole modifiche al design, per lo più concentrate nella parte posteriore.

Il vetro antiriflesso utilizzato per il pannello posteriore del OnePlus Nord 2T 5G conferisce al dispositivo un aspetto elegante e di fascia alta. La cornice centrale del dispositivo è composta da policarbonato e presenta una superficie cromata, che attira le impronte digitali e le macchie ma migliora anche la presa del dispositivo. Nell'area in alto a destra è presente un ritaglio per la fotocamera frontale e un lettore ottico di impronte digitali che funziona davvero bene.

Il OnePlus Nord 2T 5G utilizza il Dimensity 1300 di MediaTek, un aggiornamento rispetto al SoC Dimensity 1200-AI del modello precedente. Il telefono supporta fino a due schede nano-SIM 5G ed include una RAM LPDDR4X e storage UFS 3.1. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.