OnePlus Nord 2T 5G, versione da 128GB in SCONTO di 66€

Se stai cercando uno smartphone che abbia delle buone prestazioni e un prezzo accessibile, allora ho scovato l'offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OnePlus Nord 2T 5G a soli 342,89 euro, invece che 409 euro.

Un ottimo ribasso del 16% che ti permette di risparmiare 66 euro sul totale, Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità si acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. OnePlus Nord 2T 5G ha un ottimo display da 6,43 pollici, una bellissima fotocamera e una batteria che dura tantissimo.

OnePlus Nord 2T 5G: medio gamma a un prezzo vantaggioso

OnePlus Nord 2T 5G Ha un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz. Ogni tuo contenuto video sarà un emozione unica. Anche i giochi saranno incredibilmente fluidi. Monta il potente chipset MediaTek Dimensity 1300 dalle ottime prestazioni, con il sistema operativo OxygenOS 12.1. Ha un design leggero e sottile nonostante le sue generose dimensioni. La tecnologia 5G ti permetterà di navigare sul Web in modo veloce dove c'è copertura di questa rete.

È dotato di una fotocamera principale Sony IMX766 con OIS da 50 MP per scatti mozzafiato senza nessuno sforzo. Ha poi una fotocamera grandangolare da 8 MP con un angolo di visione a 120° che ti permetterà d'immortalare i paesaggi come un fotografo professionista. E la telecamera frontale da 32 MP è ottima per i tuoi selfie. Ha una batteria da 4500 mAh e una ricarica super veloce da 80 W che ti regala un giorno intero di autonomia in appena 15 minuti.

Fai presto perché l'offerta è scottante e durerà poco. Prima che finisca vai su Amazon e acquista il tuo OnePlus Nord 2T 5G a soli 342,89 euro, invece che 409 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.