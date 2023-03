Quando si parla di smartphone di fascia media, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Di recente Samsung ha presentato un'ottima soluzione, ma oggi hai la possibilità di spendere addirittura meno. Il OnePlus Nord, infatti, passa da 499€ a 299€ grazie al super sconto Amazon del 40%.

OnePlus Nord: ma è davvero di fascia media?!

Il OnePlus Nord è uno smartphone full-screen, nel senso che lo splendido pannello da 6,44 pollici occupa tutta la parte frontale. Si tratta di un AMOLED con frequenza d'aggiornamento a 90Hz. E ti assicuro che un display così fluido non è un'ovvietà (guarda alcuni iPhone, ad esempio...).

A proposito dello schermo, nell'angolo in alto a sinistra puoi notare un ritaglio. Questo è necessario per far spazio alle due fotocamere frontali: una grandangolare da 32 megapixel (sensore Sony IMX616) e una ultra-grandangolare da 8 megapixel. Sono necessario anche per il riconoscimento del volto, non dimenticarlo.

Restando in ambito fotocamera, ti dico invece che sul retro un modulo da primo della classe:

Principale da 48 megapixel (sensore Sony IMX586)

Ultra-grandangolo da 8 megapixel

Obiettivo di profondità da 5 megapixel

Obiettivo macro da 2 megapixel

E per i video? Beh, anche in questo caso non scherziamo mica: puoi spingerti fino alla risoluzione 4K, a 30 frame al secondo.

Per quanto riguarda le prestazioni, a 299€ (per via dello sconto Amazon del 40%, non dimenticarlo) è impossibile trovare di meglio: 12GB di RAM, 256GB di archiviazione e processore Qualcomm Snapdgragon 765G con connettività 5G.

Infine, la ciliegina sulla torta: la batteria è da 4100mAh e grazie alla tecnologia Warp Charge 30T proprietaria, il OnePlus NORD è pronto all'uso in soli 30 minuti di ricarica!

