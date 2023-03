OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition in sconto del 25% solo su Amazon

Il OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition è il nuovo smartphone in edizione limitata realizzato dall'azienda cinese OnePlus in collaborazione con Pac-Man, l'iconico personaggio del mondo dei videogiochi. Dopo le precedenti collaborazioni con marchi famosi come McLaren, Marvel e Star Wars, OnePlus ha deciso di dedicare questa nuova edizione a uno dei videogiochi più famosi e longevi di sempre. Acquistalo su Amazon a soli 399,00€ invece di 529,00€.

La confezione del telefono presenta un design ispirato al gioco Pac-Man, con una scatola bianca, emblemi per Pac-Man e il marchio OnePlus. All'interno della confezione, si trova una carta da regalo speciale con un disegno dei quattro fantasmi di Pac-Man - Linky, Pinky, Inky e Clyde - che rende il regalo ancora più emozionante.

Il telefono è dotato di una cover in silicone personalizzata che raffigura Pac-Man e i quattro fantasmi che navigano in un labirinto. La cover è trasparente, permettendo di vedere il design del telefono. Il retro del OnePlus North 2 Pac-Man Edition è stato colorato appositamente per questa edizione limitata, con punti scintillanti e Pac-Man in agguato sotto la fotocamera. Il logo OnePlus si trova in basso a destra, mentre il logo OnePlus x Pac-Man si trova a sinistra della fotocamera.

Il OnePlus North 2 x Pac-Man Edition include anche alcuni easter egg sottoforma di adesivi sbloccabili al completamento di determinate attività. Ad esempio, una delle uova di Pasqua permette di ottenere un nuovo adesivo di Pac-Man alla prima ricarica del dispositivo. Inoltre, sono presenti sfondi che riprendono lo stile del videogioco Pac-Man, un nuovo orologio con display sempre acceso nella stessa tonalità solare e un set di icone unico.

Il OnePlus North 2 x Pac-Man Edition è equipaggiato in modo simile a un modello Nord 2 di fascia alta, con un processore Snapdragon 870 5G, una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera monocromatica da 2 MP. Inoltre, è dotato di una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida Warp Charge 65. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

