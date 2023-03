OnePlus Nord 2 può essere acquistato ad un prezzo speciale su Amazon

Il OnePlus Nord 2 è l'ultimo smartphone di fascia media di OnePlus, ed è dotato di componenti superiori rispetto a quelli tipici di questa fascia di prezzo. Tuttavia, la disponibilità del dispositivo è limitata in alcune nazioni. Le fotocamere e la CPU sono state notevolmente migliorate, offrendo prestazioni all'altezza degli standard di OnePlus. Nonostante il design sia meno audace rispetto al Nord originale, le opzioni di colore del Nord 2 aiutano a compensare il suo aspetto noioso. Acquistalo su Amazon a soli 359,00€ invece di 499,00€.

Il Nord 2 è leggero e compatto, con una superficie posteriore arrotondata che lo rende facile da maneggiare. Tuttavia, non ha una classificazione IP ufficiale per la resistenza all'acqua e alla polvere. Il display AMOLED Full HD del Nord 2, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, è fluido e veloce. Inoltre, l'aggiunta dell'AI Color Boost e dell'AI Resolution Boost ad alcune applicazioni, tra cui YouTube, migliora la qualità dei video.

Tuttavia, il Nord 2 non ha una frequenza di aggiornamento dinamica e la frequenza del display deve essere scelta tra 90 Hz e 60 Hz nelle impostazioni del sistema, il che può essere fastidioso per alcuni utenti. Inoltre, il design del dispositivo può sembrare noioso rispetto ad altri telefoni Android di fascia bassa.

In ogni caso, il OnePlus Nord 2 è una scelta eccellente per coloro che cercano uno smartphone di fascia media con prestazioni superiori. Anche se la disponibilità è limitata in alcune nazioni, il Nord 2 è un'alternativa degna di considerazione rispetto ai telefoni Google e Apple. Inoltre, il Nord 3 potrebbe presentare ulteriori miglioramenti significativi, quindi potrebbe valere la pena aspettare. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.