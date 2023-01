OnePlus Nord 2: Amazon offre lo smartphone con un GRANDE sconto

La qualità degli smartphone prodotti da OnePlus non è mai stata in discussione, e nonostante i vari movimenti aziendali degli ultimi anni, i prodotti non hanno perso il loro smalto, rivelandosi e confermandosi tra i migliori apparecchi sul commercio. Lo smartphone OnePlus Nord 2 non fa eccezione, ed oggi è disponibile su Amazon con uno sconto davvero grande, che vi permetterà un piccolo grande salto di qualità nella vostra vita quotidiana.

Da oggi, infatti, Amazon offre OnePlus Nord 2 a soli 349,90€, con uno sconto del 30% che equivale a ben 150,00€ risparmiati per il vostro portafoglio.

OnePlus Nord 2: un'occasione da non perdere

Oltre alla qualità intrinseca dello smartphone, questo device parte con di base Android 11.0, una capacità di memoria di 256 GB, una RAM da 12 GB, connettore USB e dimensioni dello schermo da 6.43 pollici. Come altri prodotti del brand, il telefono è ricaricabile con ricarica rapida che può arrivare da 1 a 100% in solo mezzora.

OnePlus Nord 2 in offerta su Amazon è assolutamente conveniente, forte anche del suo display Fluid AMOLED da 6,43'' con FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, con anche lo Smart Ambient che utilizza l'intelligenza artificiale e tecnologie di rilevamento della luce per ridurre i fastidiosi riflessi sullo schermo. Lo smartphone OnePlus Nord 2 supporta la tecnologia 5G, quindi assolutamente in linea con le esigenze standard del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.