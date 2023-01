OnePlus Nord 2 5G è l'offerta del giorno su Amazon

Il nuovo superstar della fascia media di OnePlus è, come il suo predecessore, una scelta eccellente per uno smartphone a basso costo. Nel 2020, quando è stato rilasciato il primo OnePlus Nord, ha dimostrato che non è necessario pagare una fortuna per acquistare uno smartphone di alta qualità con un'ampia gamma di funzioni utili e un hardware potente. Acquistalo su Amazon a soli 349,90€ invece di 499,00€.

Con il suo enorme e vivido display, l'eccellente fotocamera, le prestazioni e la durata della batteria di tutto rispetto e il software Oxygen OS di OnePlus, semplice e accattivante, l'originale Nord ha conquistato il pubblico per i suoi meriti di smartphone di fascia media. L'assenza di resistenza all'acqua, ricarica wireless e Wi-Fi 6 non gli ha impedito di essere uno dei migliori telefoni Android che si possano comprare, ma si tratta di lamentele minori. Di conseguenza, il OnePlus Nord 2 ha grandi aspettative da soddisfare.

OnePlus ha migliorato la fotocamera eliminando il sensore di profondità e le fotocamere macro, aumentando la risoluzione dell'obiettivo primario da 48 a 50 megapixel e aggiungendo un obiettivo monocromatico. A differenza del Qualcomm Snapdragon 765G che equipaggiava il primo Nord, il processore MediaTek Dimensity 1200-AI 5G del Nord 2 è un'esclusiva di OnePlus. Si dice che sia alla pari con CPU più costose, come il Qualcomm Snapdragon 870.

OnePlus ha poi aggiunto una batteria da 4.500 mAh (quella del Nord 2 era da 4.115 mAh) e la ricarica Warp 65T (invece di 30T), nel tentativo di far funzionare tutto senza problemi tra una ricarica e l'altra. A differenza del suo predecessore, il OnePlus Nord 2 non supporta la ricarica wireless né l'impermeabilità certificata, ma è dotato di Wi-Fi 6, che consente di sfruttare le velocissime connessioni disponibili su Internet.

Con il suo elegante retro in vetro e il telaio in metallo lucido, il OnePlus Nord 2 sembra più costoso di quanto non sia in realtà. Sul retro è presente un modulo fotocamera a tre lenti, mentre sulla parte anteriore è presente una piccola fotocamera a fori nell'angolo superiore sinistro del display. Sulla scocca sono presenti un pulsante di accensione, i controlli del volume e un cursore per gli avvisi, ma non c'è un connettore per le cuffie da 3,5 mm, quindi le cuffie cablate avranno bisogno di un adattatore.

Il grande schermo AMOLED da 6,43 pollici ha una risoluzione di 2400 x 1080 pixel (FHD+), una densità di pixel di 410 ppi e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

