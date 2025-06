OnePlus lancia una nuova linea di dispositivi tra cui l'atteso Nord 5

OnePlus ha annunciato un importante ampliamento della propria gamma di prodotti tecnologici con il lancio simultaneo di cinque nuovi dispositivi, previsto per l'8 luglio. Questo evento segna un passo significativo nella strategia dell'azienda di costruire un ecosistema completo e interconnesso, includendo smartphone, tablet, smartwatch e auricolari wireless.

OnePlus Nord 5: è lui il protagonista

Il protagonista principale della presentazione sarà il nuovo smartphone Nord 5, il primo modello della linea mid-range a integrare un processore di fascia alta, lo Snapdragon 8S Gen 3 di Qualcomm. Questo chipset è stato progettato per offrire prestazioni premium a un costo più accessibile, rendendolo una scelta ideale per gli utenti che cercano potenza e convenienza.

Il dispositivo sarà dotato di un sistema di raffreddamento avanzato e utilizzerà memoria RAM LPDDR5X, garantendo così una gestione ottimale delle applicazioni e un'esperienza fluida. Il design si distingue per la finitura "Dry Ice", un elegante blu chiaro, e un comparto fotografico posteriore con doppia fotocamera, pensato per catturare immagini di alta qualità.

Arriva anche il CE5

Accanto al Nord 5, verrà presentato il CE5, una versione più economica che si caratterizza per la colorazione "Marble Mist". Entrambi i modelli segneranno l'abbandono dello storico Alert Slider di OnePlus, sostituito dal nuovo tasto Plus Key, completamente personalizzabile. Inoltre, i dispositivi integreranno la funzionalità AI Plus Mind, che sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza utente, ottimizzando le prestazioni e adattandosi alle esigenze individuali.

In arrivo un tablet entry-level

Nel segmento tablet, l'azienda lancerà il Pad Lite, un dispositivo entry-level che riprende il design distintivo con fotocamera centrale circolare già visto nei modelli precedenti. Secondo le indiscrezioni, il tablet sarà dotato di un display LCD da 11 pollici e del processore MediaTek Helio G100, con opzioni di connettività cellulare. Questo lo posizionerà come un'opzione accessibile per chi cerca un tablet funzionale e dal prezzo competitivo.

Novità anche al polso

Per quanto riguarda gli indossabili, OnePlus presenterà una nuova versione compatta del Watch 3, con una cassa da 43 mm che si affiancherà al modello da 47 mm già disponibile sul mercato. Questa nuova versione offrirà miglioramenti nelle funzionalità fitness e una maggiore integrazione con l'ecosistema Android, rendendola un'opzione ideale per gli utenti che desiderano un dispositivo versatile e ben connesso.

Auricolari Buds 4

Infine, l'offerta sarà completata dai nuovi auricolari Buds 4, disponibili nelle colorazioni verde e grigio scuro. Questi auricolari offriranno driver doppi e supporto all'audio Hi-Res, garantendo un'esperienza sonora di alta qualità. La combinazione di design elegante e prestazioni avanzate li rende una scelta eccellente per gli amanti della musica e della tecnologia.