OnePlus Buds Pro: TUE su Amazon a PREZZO SCONTATO

Stai cercando un buon paio di cuffie wireless? Ottimo, sei nel posto giusto perché abbiamo selezionato per te un prodotto super e oggi anche scontato. Si tratta delle OnePlus Buds Pro che in questo momento puoi acquistare su Amazon con lo sconto del 20% che verrà calcolato al momento del check out.

OnePlus Buds Pro: autonomia di 38 ore e cancellazione intelligente adattiva del rumore

Con gli auricolari OnePlus disponi della cancellazione intelligente adattiva del rumore. Questo significa che vivi un'oasi di silenzio con la cancellazione attiva del rumore ibrida. Con la cancellazione del rumore di picco misurata a 40 dB, Buds Pro si adatta e compensa automaticamente il rumore ambientale nell'ambiente.

Le tue chiamate risulteranno assolutamente chiare e per nulla rumorose. Gli algoritmi di riduzione del rumore AI e i microfoni con cancellazione del rumore triplo ENC forniscono un isolamento vocale calibrato con precisione durante le chiamate. Dai il benvenuto a Warp Charge: grazie alla custodia puoi goderti 38 ore di riproduzione audio. La confezione offre fino a 10 ore di riproduzione dopo soli 10 minuti di ricarica, grazie a Wrap Charge.

Le usi in qualsiasi condizione atmosferica e ovunque. Con un livello IP55 per la resistenza all'acqua e alla polvere, OnePlus I Buds Pro sono ideali per attività all'aperto e per lo sport. Rimani attivo con la vestibilità perfetta.

Il design curvo organico perfettamente ponderato e le giunture di precisione offrono un maggiore comfort ergonomico per ore di piacevole ascolto. E ancora : latenza ultra bassa, Bluetooth 5.2 e altoparlanti dinamici da 11 mm ottimizzati per bassi intensi.

Acquista ora su Amazon gli auricolari OnePlus ad un prezzo scontato!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.