OnePlus 9 Pro in offerta ad un prezzo scontato del 44% su Amazon

Sebbene negli ultimi anni OnePlus abbia ampliato le proprie attività, il successo del OnePlus 9 Pro dimostra che l'azienda è sempre concentrata sulla produzione di dispositivi di alta qualità. Il OnePlus 9 è stato una delusione, quindi il OnePlus 9 Pro è l'unica rappresentazione competitiva dell'azienda nel sempre più affollato mercato degli smartphone all'inizio del 2021. Acquistalo su Amazon a soli 519,00€ invece di 919,00€.

Il OnePlus 9 Pro è in grado di reggere il confronto con le offerte più recenti di Apple e Samsung. Paragonabile all'iPhone 12 Pro Max e al Samsung Galaxy S21 Plus in termini di dimensioni dello schermo, ha un pannello AMOLED da 6,7 pollici. È dotato del silicio più veloce e potente del mercato, lo Snapdragon 888 di Qualcomm, e offre un pacchetto di fotocamere paragonabile a quello dei principali concorrenti, con un grandangolo e un teleobiettivo con un fattore di ingrandimento di 3,3 volte. È inoltre disponibile una seconda fotocamera monocromatica da 2 MP che serve più come curiosità che come strumento pratico.

Con la connettività 5G, la resistenza alla polvere e all'acqua IP68, la ricarica cablata da 65W e la ricarica wireless da 50W, il OnePlus 9 Pro sembra avere tutto. Si può dire lo stesso della maggior parte degli smartphone di alto livello del 2019, compreso il OnePlus 9 Pro, quindi non si tratta esattamente di un'intelligenza rivoluzionaria. Se si evita di lasciare impronte e macchie sul display, il OnePlus 9 Pro è lo smartphone più bello dell'azienda. È disponibile in tre colori: Pine Green con 12GB di RAM e 256GB di storage, Morning Mist con 8GB di RAM e 128GB di storage e Stellar Black con 128GB di storage.

Il OnePlus 9 Pro è un eccellente smartphone di punta, ad eccezione dello slot per schede microSD e del jack per cuffie da 3,5 mm. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

