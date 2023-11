OnePlus 9 Pro 5G a PREZZO REGALO con il Black Friday Amazon

Se vuoi cambiare il tuo smartphone e hai aspettato le offerte del Black Friday allora sappi che adesso è il momento giusto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OnePlus 9 Pro 5G a soli 359,89 euro, invece che 999 euro.

Non stropicciarti gli occhi, non è un sogno. Siamo di fronte a un mega sconto del 64% che porta il prezzo al più basso di sempre. Va da sé dunque che devi essere rapidissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

OnePlus 9 Pro 5G: il Black Friday regala il minimo storico

Inutile girarci intorno, a una cifra del genere non puoi davvero trovare di meglio. Questo è un super smartphone che oggi puoi avere a molto meno. Vediamo le sue caratteristiche:

Processore e memoria : monta il potente Qualcomm Snapdragon 888 5G con OxygenOS 11 come sistema operativo e a supporto ben 12 GB di RAM . In questa versione avrai ben 256 GB di memoria interna .

: monta il potente con OxygenOS 11 come sistema operativo e a supporto ben . In questa versione avrai ben . Fotocamera: possiede u sistema di fotocamere spettacolare per scatti professionali. Ha un sensore principale da 48 MP e utra-grandangolo da 50 MP.

Design: goditi le immagini fluide nel bellissimo display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con tecnologia LTPO e un refresh rate a 120 Hz. Inoltre monta una batteria da 4.500 mAh che si ricarica completamente in appena 15 minuti.

Non aspettare troppo perché chiaramente un'occasione così farà gola a tanti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo OnePlus 9 Pro 5G a soli 359,89 euro, invece che 999 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.