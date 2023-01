OnePlus 9 Pro 5G: FOLLIA Amazon con lo SCONTO di 370€

Che sia un errore di prezzo o uno sconto al limite della follia, una cosa è certa, dovrai essere rapido perché non è un'offerta che potrà durare. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello OnePlus 9 Pro 5G a soli 629 euro, invece che 999 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte a uno sconto del 37% che ti permetterà di avere un risparmio di ben 370 euro. Inoltre questa offerta ti dà anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo smartphone è un top gamma che monta un processore potentissimo con 12GB di RAM e 256GB di memoria.

OnePlus 9 Pro 5G: top gamma a prezzo wow

È vero che non stiamo parlando di due spiccioli, ma considerando che puoi acquistare il meglio del meglio, questo è un prezzo super vantaggioso. OnePlus 9 Pro a un bellissimo display smart AMOLED LTPO da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Ogni applicazione, video o gioco ti garantiranno un'esperienza reale e incredibilmente fluida. Tra l'altro in questa versione avrai ben 256GB di memoria per cui non dovrai preoccuparti dell'archiviazione.

Monta il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 5G con a supporto 12GB di RAM che ti permetteranno di fare qualsiasi cosa senza nessun sacrificio. Il sistema operativo OxygenOS 11 offre un'interfaccia dinamica e intuitiva che non appesantisce lo smartphone. È poi dotato di una fotocamera esclusiva da 48MP e Ultra-grandangolare da 50MP. Ogni tuo scatto sarà come quello di un professionista. E avrai la possibilità di registrare video in 8K. Infine bisogna fare una menzione alla batteria enorme che dura tantissimo e si ricarica fino al 70% in soli 30 minuti.

Non c'è davvero tempo da perdere perché questa è un'offerta destinata a durare pochissimo. Prima che sia tardi dirigiti su Amazon e acquista il tuo OnePlus 9 Pro 5G a soli 629 euro, invece che 999 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

