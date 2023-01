OnePlus 9 Pro 5G è lo smartphone in offerta del giorno su Amazon

Tra i migliori telefoni Android attualmente disponibili, il OnePlus 9 Pro è uno dei migliori. Anche se un'app fotocamera lenta può rendere l'esperienza un po' fastidiosa a volte, lo schermo è impressionante, le prestazioni sono veloci e la fotocamera è sorprendente. Acquistalo su Amazon a soli 519,00€ invece di 919,00€.

Il OnePlus 9 Pro è l'ultimo sforzo dell'azienda cinese per creare il più grande smartphone disponibile. Il OnePlus 7 Pro non aveva la certificazione IP, mentre il OnePlus 8 Pro non era all'altezza della concorrenza in termini di qualità della fotocamera. Le varianti Morning Mist e Stellar Black offrono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, mentre il modello Pine Green offre 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Quando si capovolge il telefono, ci si dimentica subito di quanto sembrava ordinario all'inizio. La presentazione è davvero sbalorditiva. Questo display OLED da 6,7 pollici utilizza la tecnologia dell'ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) per modificare dinamicamente la frequenza di aggiornamento in base al carico di lavoro corrente.

Il passaggio a uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento, se è la prima volta che lo si usa, può sembrare un salto di qualità. Inoltre, la tecnologia Smart Refresh fa in modo di non sprecare energia mantenendo la frequenza di aggiornamento costante a 120 Hz. OnePlus promette una luminosità massima di 1300 nits per il display, che è più che sufficiente per consentire un utilizzo confortevole anche alla luce diretta del sole e per fornire un contrasto sufficiente per il materiale HDR quando i servizi di streaming come Netflix e YouTube lo prevedono. L'impostazione predefinita è 1080p, sufficiente per un uso prolungato.

Queste modifiche possono essere ulteriormente migliorate. Ci sono le impostazioni standard per passare dalla gamma dinamica standard all'alta gamma dinamica (HDR). I giocatori potranno godere di una reattività ancora più rapida in giochi come Call of Duty Mobile grazie alla modalità Hyper Touch, che aumenta la frequenza di aggiornamento del display e del processore a un'incredibile velocità di 360 hertz.

Tuttavia, il display del OnePlus 9 Pro è facilmente paragonabile ai migliori schermi sul mercato e la curvatura del pannello è molto meno evidente rispetto al OnePlus 8 Pro. Grazie a questo miglioramento, tenere in mano il telefono e utilizzarlo è un gioco da ragazzi. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.