OnePlus 9 5G (8GB/128GB) a un PREZZO da BRIVIDI (-54%)

Tieniti pronto perché l'offerta che ti sto per segnalare è davvero incredibile e difficilmente durerà ancora molto. Se però fai veloce ti porti a casa uno smartphone fantastico a un prezzo minuscolo. Dunque vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello OnePlus 9 5G a soli 327,54 euro, invece che 719 euro.

Ti assicuro che non stai sognando, non ci sono errori di prezzo e non è uno scherzo. In questo momento puoi avvalerti di un mega sconto del 54% che ti fa risparmiare la bellezza di più di 392 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

OnePlus 9 5G al prezzo più basso mai registrato

Senza molti giri di parole possiamo dire che adesso è un best buy assoluto e quindi da prendere al volo. Nota quali sono le sue caratteristiche principali:

Fotocamera: è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con ultra-grandangolo che renderà ogni momento indimenticabile.

Performance: monta il potentissimo Qualcomm Snapdragon 888 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

monta il potentissimo Qualcomm con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Design: ha un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz, un peso di 192 grammi, uno spessore di 8,7 mm. Inoltre nasconde una batteria da 4500 mAh che si ricarica dall'1% al 100% in 29 minuti.

Insomma siamo di fronte a un top di gamma che oggi ti puoi portare a casa a molto meno del suo prezzo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo OnePlus 9 5G a soli 327,54 euro, invece che 719 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

