OnePlus 8T: DOPPIO MAXI SCONTO sullo smartphone perfetto

OnePlus è un'azienda che nel corso degli anni si è guadagnata il rispetto e l'ammirazione di una grossa fetta di utenza legata al mondo della telefonia. I suoi dispositivi sono sempre stati noti per la capacità di essere molto veloci e fluidi, pur mantenendo un hardware che non facesse lievitare i prezzi eccessivamente. Anche nel caso di OnePlus, la versatilità è un punto di forza. Oggi segnaliamo una maxi doppia offerta su uno smartphone di altissimo livello: il OnePlus 8T viene messo prima in sconto del 48% al quale poi è possibile cumulare un ulteriore 20% tramite applicazione di coupon e il prezzo finale raggiungerà i 309,00€ a fronte dei 599,00€ di listino.

Il risparmio proposto da Amazon su OnePlus 8T lo rende davvero imperdibile!

Il OnePlus 8T è un dispositivo mobile all'avanguardia con uno schermo spettacolare da 6,55 pollici, misurato in diagonale da angolo ad angolo. La risoluzione di 2400 x 1080 pixel offre una nitidezza eccezionale a 402 ppi, garantendo una visualizzazione cristallina di immagini e contenuti. Questo smartphone opera su OxygenOS, basato su Android 11, offrendo una piattaforma user-friendly e personalizzabile. La potente CPU Qualcomm Snapdragon 865 garantisce prestazioni veloci e fluide, ideali per multitasking e gaming.

Le porte USB 3.1 GEN1 e Tipo-C consentono una connettività versatile, supportando anche auricolari standard di tipo C. Con il doppio slot per nano-SIM, puoi gestire facilmente le tue opzioni di rete. Nella confezione trovi il OnePlus 8T, un adattatore di alimentazione Warp Charge 65 per ricariche ultraveloci, un cavo Warp Charge da Tipo C a Tipo C, una guida Rapida, una lettera di benvenuto, informazioni sulla sicurezza e scheda di garanzia, LOGO Adesivo, proteggi schermo e un espulsore vassoio SIM. Il OnePlus 8T è una soluzione completa e di alta qualità per le tue esigenze mobili.

Amazon, dunque, mette in sconto del 48% + un ulteriore 20% applicabile tramite coupon, il OnePlus 8T per un prezzo finale di 309,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.