OnePlus 12: con l'offerta bomba Amazon lo paghi 370€ in meno

Sei alla ricerca di uno smartphone che sia funzionale in ogni settore? Abbiamo quello che fa per te! Parliamo del OnePlus 12, al momento disponibile su Amazon a soli 729 euro con un super sconto del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 370 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

OnePlus 12: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il OnePlus 12 è dotato, innanzitutto, di un innovativo processore Snapdragon 8 Gen 3 con una RAM da 16 GB e la grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing.

Una delle sue specifiche tecniche più importanti è il brillante display AMOLED Super Fluid 2K 120Hz da 6,82 pollici con tecnologia LTPO avanzata, Dolby Vision HDR, colore a 10 bit e supporto di riproduzione HDR10+: questo vuol dire che potrai godere di esperienze cinematografiche con una qualità delle immagini ultra vivida e dettagli sempre minuziosi.

Inoltre questo modello utilizza il sistema operativo OxygenOS 14 che risulta essere più veloce e fluido che mai, mentre l'Aquamorphic Design offre un'interfaccia visiva semplificata per ottimizzarne l'utilizzo.

Non è da meno la sua potente batteria da 5400 mAh che ti accompagna per più di una giornata senza alcuna preoccupazione. In più, quando sei a corto di energia, è possibile scegliere tra la ricarica SUPERVOOC a 100 W (da 1-100% in 26 minuti) o la ricarica senza fili a 50 W (da 1-100% in 55 minuti) in modalità Smart Rapid Charge Mode.

