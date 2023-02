OnePlus 11 in preordine su Amazon con le Buds Pro 2 a 919 euro (-16%)

Velocità al potere. Non solo quella di OnePlus 11, ma anche di Amazon, che propone in preordine un ottimo bundle che ti fa risparmiare 179 euro: OnePlus 11 insieme alle Buds Pro 2 in offerta a 919 euro.

La data di uscita del telefono è giovedì 16 febbraio, ma se completi il preordine subito riceve il nuovo top di gamma di OnePlus già nella giornata di venerdì. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

OnePlus 11: risparmia 179 euro con il bundle di Amazon

Il nuovo OnePlus 11 è un telefono consigliato a chi è alla ricerca costante di prestazioni, senza per questo però rinunciare all'autonomia. Per quello che può essere considerato un po' come un ritorno alle origini, gran parte del merito è da attribuire al processore Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso montato sui nuovi Samsung Galaxy S23.

Ma a funzionare nel nuovo top di gamma di OnePlus è tutto, dal software (con la promessa di 4 major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza) al comporto multimediale, con gli scatti della camera principale da 50MP davvero ottimi (monta il sensore Sony IMX890).

Lato autonomia, il telefono di OnePlus si conferma ancora una volta un top di gamma maturo, in grado di incontrare la soddisfazione di tantissimi utenti: batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100W, grazie alla quale è possibile ricaricare il telefono da 0 al 50% in appena 10 minuti e del 100% in 25 minuti.

Preordina subito OnePlus 11 su Amazon per approfittare del bundle a 919 euro con gli auricolari Buds Pro 2 e risparmiare così 179 euro.

