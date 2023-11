OnePlus 11 è uno smartphone eccezionale, ed è IN SCONTO ad un PREZZO TOP

OnePlus ha guadagnato notorietà per la sua filosofia "Never Settle" (Mai Accontentarsi), che enfatizza l'innovazione, le prestazioni e l'esperienza utente. Filosofia riscontrabile anche nel OnePlus 11 che è attualmente in sconto del 20% su Amazon per un prezzo finale di 682,73€.

Amazon lancia lo sconto sul OnePlus 11

OnePlus 11 5G è un telefono all'avanguardia che offre un'esperienza eccezionale sotto ogni aspetto. Dotato di un sistema operativo Android 13.0, questo dispositivo è pronto per la connettività 5G e funziona con tutti i principali vettori. Il telefono è disponibile con una generosa capacità di memoria di 128 GB e offre una serie di opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC, infrarossi e connettività wireless.

Il dispositivo presenta un ampio schermo da 6,7 pollici con tecnologia AMOLED Super Fluid 2K a 120Hz che offre una riproduzione delle immagini ultra vivida e supporta Dolby Vision HDR e HDR10+ per esperienze cinematografiche di alta qualità.

La fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP e telecamera per ritratti da 32 MP è calibrata da Hasselblad per la massima precisione dei colori e realismo. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM e grafica abilitata al ray-tracing garantisce prestazioni eccezionali. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica SUPERVOOC a 100 W, consentendo di passare dal 1% al 100% in soli 25 minuti.

Infine, il nuovo OxygenOS 13 offre una interfaccia visiva semplificata e una maggiore fluidità, garantendo un'esperienza senza interruzioni. In breve, il OnePlus 11 5G è un dispositivo all'avanguardia che offre prestazioni straordinarie, una fotocamera di alta qualità e una potente connettività 5G, rendendolo un'ottima scelta per gli utenti che cercano il massimo in un telefono cellulare.

Lo smartphone OnePlus 11 è attualmente in sconto su Amazon del 20% per un prezzo d'acquisto finale di 682,73€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.