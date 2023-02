OnePlus 11 5G in sconto di oltre 75 euro su Amazon

Il nuovo top di gamma non tradisce le aspettative che da sempre ci sono su OnePlus, uno dei marchi più interessanti di questi ultimi anni nell'ambito della telefonia. Prestazioni e reattività sono eccellenti, anche grazie alla presenza dello Snapdragon 8 Gen 2, il miglior processore per distacco in ambito Android. E nonostante non sia uscito nemmeno da un mese, Amazon sta già provando a forzare la mano con la sua ultima offerta: oggi puoi acquistare OnePlus 11 5G a 773 euro, in sconto di 76 euro rispetto al prezzo di listino di 849 euro.

L'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se hai l'abbonamento a Prime puoi beneficiare sia della spedizione gratuita che della consegna ultrarapida. Se infatti completerai l'ordine entro la mezzanotte, il telefono arriverà a casa tua già domani.

L'ultimo top di gamma OnePlus 11 5G già in offerta su Amazon

Il modello in offerta è il OnePlus 11 5G in configurazione 8+128GB e color Titano Nero. Il display è da vero top di gamma, un AMOLED con risoluzione QHD+, refresh rate fino a 120Hz e picco di luminosità a 1.300 nits.

Ottima anche l'autonomia e non potrebbe essere altrimenti grazie a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 100W: ti bastano 10 minuti di carica per passare dallo 0 al 50%, mentre in appena 25 minuti ha il telefono completamente carico.

Il top di gamma del 2023 di OnePlus regala grandi soddisfazioni anche sul fronte della multimediale, con il comparto camere promosso all'unanimità grazie all'eccezionale sensore SONY IMX860 della fotocamera principale da 50 megapixel.

Insomma, un ottimo top di gamma a un prezzo ancora "umano". Approfitta dell'offerta di quest'oggi di Amazon per fare tuo l'ottimo OnePlus 11 5G a soli 773 euro, oltre 75 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

