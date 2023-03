OnePlus 10T 5G a prezzo BOMBA su Amazon, SCONTO di 186€

Se fai veloce oggi puoi fare tuo un bellissimo smartphone a un prezzo irripetibile. Siamo di fronte a un top gamma che potrai avere a molto meno. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello OnePlus 10T 5G a soli 532,53 euro, invece che 719 euro.

Grazie a questo sconto del 26% avrai un risparmio di 186 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Davvero un'offerta da non lasciarsi scappare.

OnePlus 10T 5G: a questo prezzo è un best buy

Non ci sono dubbi, OnePlus 10T 5G è uno smartphone eccezionale, per cui a questo prezzo diventa l'affare del giorno. Si presenta con un bellissimo Fluid display da 6,7 pollici e una risoluzione FHD+ con aggiornamento a 120 Hz. Potrai immergerti completamente in tutti tuoi contenuti video per un'esperienza incredibilmente reale e coinvolgente.

In questa versione avrai ben 128GB di memoria disponibile e 16GB di RAM che supportano uno straordinario processore Snapdragon 8+. Goditi i tuoi momenti più belli e rendili speciali con la tripla fotocamera da 50 MP, in grado di catturare ogni dettaglio con estrema precisione. Grazie al sensore IMX766 con OIS, le tue foto e i video saranno sempre nitidi e dai colori intensi. È dotato di una batteria gigantesca e una super ricarica da 150 W che in soli 10 minuti ti permette di avere un'autonomia per tutto il giorno.

Questa è davvero un'opportunità più unica che rara. A questa cifra lo vorranno in tanti e le unità disponibili spariranno subito. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo OnePlus 10T 5G a soli 532,53 euro, invece che 719 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

