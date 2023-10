OnePlus 10 Pro 5G: lo Smartphone perfetto per te a ben 110€ DI SCONTO

OnePlus è un marchio a dir poco sensazionale, perché riesce a unire nello stesso prodotto una qualità davvero esagerata a livello tecnico (tanto che è stato definito da molti "l'iPhone con Android"), e dei prezzi che definire stracciati è poco. Ebbene, oggi hai un'occasione ancora più ghiotta per ottenerne uno approfittando di questa offerta per il OnePlus 10 Pro 5G!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon lo smartphone OnePlus 10 Pro 5G a soli 469,99€, con uno sconto del 19% che ti farà risparmiare addirittura 110€ sul totale!

Il lusso al prezzo del comune!

Questo gioiellino possiede una fotocamera principale da 48MP, Ultra-Grandagolare da 50MP, e fotocamera teleobiettivo da 8MP. La tecnologia applicata in questo dispositivo ti offrirà 64 volte più dettagli sul colore, con splendide immagini a 10 bit che riducono significativamente il banding, per colori più ricchi e dinamici.

Per capire di che pasta è fatto, sappiate che questo smartphone OnePlus 10 Pro 5G sfrutta anche il sensore Sony IMX789 è in grado di registrare in 4K fino a 120 fps e in 8K a 24 fps.

