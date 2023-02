OnePlus 10 Pro 5G è lo smartphone del giorno ad un prezzo incredibile su Amazon

Con il suo attraente display, la ricarica rapida e i potenti componenti interni, il OnePlus 10 Pro è un meraviglioso dispositivo premium a tutto tondo. I telefoni OnePlus sono stati definiti "flagship killer" per la loro capacità di competere con i concorrenti di fascia alta a una frazione del prezzo. Il OnePlus 10 Pro è uno dei tanti smartphone di fascia alta presentati nello stesso periodo del Samsung Galaxy S22 Plus, dello Xiaomi 12 e dell'Oppo Find X5 Pro. Acquistalo su Amazon a soli 699,00€ invece di 899,00€.

Come previsto, i vantaggi della fusione tra OnePlus e Oppo sono due telefoni molto simili tra loro. Lo schermo 2K da 6,7 pollici è fantastico per lo streaming di programmi TV, per i giochi o per scorrere le app di social network preferite, rendendo questo telefono straordinario e uno dei migliori telefoni Android disponibili. Inoltre, è un dispositivo robusto poiché utilizza la stessa CPU Snapdragon 8 Gen 1 di molti altri Android di fascia alta rilasciati nel 2022. Questo è utile sia per le attività occasionali come il controllo della posta elettronica, sia per quelle più impegnative come l'editing di immagini o il gioco.

Il OnePlus 10 Pro, tuttavia, include tecnologie di raffreddamento che mitigano in qualche misura questo problema e siamo stati in grado di giocare per un periodo di tempo rispettabile prima che il dispositivo diventasse troppo caldo per essere tenuto comodamente in mano. Gli obiettivi primario da 48MP, ultra-wide da 50MP e teleobiettivo da 13MP funzionano bene insieme per catturare immagini di bell'aspetto sul OnePlus 10 Pro, ma "buono" non è "sorprendente" e il telefono ha diversi svantaggi rispetto ai suoi concorrenti.

Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici di OnePlus 10 Pro è piuttosto grande ed è probabilmente la causa della pesantezza del telefono. Lo schermo non è solo grande, ma anche brillante e bello, e questo semplicemente rimanendo con la lettera "b". Il telefono supporta anche HDR10+ e un miliardo di colori per chi desidera una tecnologia di visualizzazione all'avanguardia. Alcuni appassionati di tecnologia potrebbero apprezzare le funzioni aggiunte, nonostante il fatto che la maggior parte degli utenti non beneficerebbe mai dell'HDR o non sarebbe in grado di visualizzare tutti i miliardi di colori. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

