OneNote si rinnova: arrivano due funzioni tanto attese dalla community

Dopo un’attesa prolungata e numerose richieste da parte della community, Microsoft ha finalmente introdotto due nuove funzionalità di rilievo in OneNote, puntando a rendere l’esperienza quotidiana degli utenti ancora più efficiente e versatile.

L’app per la gestione delle note digitali si arricchisce di strumenti che promettono di rivoluzionare la produttività sia in ambito personale che professionale, consolidando il suo ruolo all’interno dell’ecosistema Microsoft 365.

Combinare più celle all'interno delle tabelle

La prima delle novità riguarda la possibilità di combinare più celle all’interno delle tabelle. Questa funzione, attesa da tempo dagli utenti più esigenti, rappresenta un passo avanti importante, soprattutto per chi utilizza OneNote come strumento di raccolta dati, reportistica o gestione di progetti complessi.

Ora, sarà finalmente possibile selezionare celle adiacenti e unirle sia in orizzontale che in verticale, offrendo una flessibilità di organizzazione finora appannaggio esclusivo di strumenti come Excel.

Il rollout di questa funzione avviene in modo graduale. Attualmente, tutti gli Insider possono visualizzare le celle unite su qualsiasi piattaforma, ma la creazione di nuove celle unite è per ora limitata alle versioni Windows, Mac e iPad. Microsoft ha già confermato che, nei prossimi aggiornamenti, la funzionalità sarà estesa anche agli utenti iPhone, Android e alla versione web di OneNote.

Questo approccio graduale garantisce una transizione senza intoppi e consente a Microsoft di monitorare il feedback degli utenti, apportando eventuali miglioramenti prima del rilascio definitivo su tutte le piattaforme.

Incolla solo testo

La seconda grande innovazione introdotta riguarda il comando incolla solo testo, conosciuto anche come Paste Without Formatting. Questa funzione, già apprezzata dagli utenti di Word e Teams, consente di incollare contenuti testuali eliminando automaticamente qualsiasi formattazione originale. L’obiettivo è quello di mantenere la coerenza visiva delle note, soprattutto quando si importano informazioni da fonti diverse.

Per chi lavora quotidianamente con dati provenienti da email, documenti o pagine web, la possibilità di incollare solo il testo rappresenta un notevole risparmio di tempo e un miglioramento significativo nella gestione dell’aspetto delle proprie note. È importante sottolineare che, trattandosi di un rilascio progressivo, alcuni utenti potrebbero non vedere immediatamente le nuove funzionalità, anche se dispongono dei requisiti necessari.