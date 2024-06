OneDrive: Microsoft conferma bug della cartella condivisa

Gli utenti di OneDrive si trovano ad affrontare un problema a causa del quale le cartelle condivise vengono sincronizzate come scorciatoie Internet anziché come file effettivi. Questo può rappresentare un grosso inconveniente per chiunque si affidi a OneDrive accedere ai file. Microsoft ha confermato il problema e ha riconosciuto che si tratta di un bug nella funzionalità di condivisione di OneDrive. Sfortunatamente, al momento non è disponibile alcuna soluzione alternativa ufficiale. Nelle scorse ore molti utenti hanno segnalato che le cartelle condivise e aggiunte a OneDrive utilizzando l'opzione "Aggiungi collegamento a OneDrive" non mostrano più i file effettivi. Invece, sono stati sostituiti con scorciatoie Internet, il che li rende inutilizzabili. Ciò impedisce loro di accedere e modificare il contenuto all'interno delle cartelle condivise.

La causa esatta rimane poco chiara. Mentre alcuni utenti affermano che potrebbe essere collegato alla versione Windows 11 22H2, altri non hanno riscontrato il problema su questa versione specifica. Esiste anche la possibilità che la causa sia un aggiornamento recente del sistema (KB5037853), ma è necessaria la conferma da parte dell’azienda di Redmond.

OneDrive: le soluzioni alternative al problema di Microsoft

Poiché si tratta di un bug confermato di OneDrive, la soluzione migliore è attendere una correzione da parte di Microsoft. Microsoft ha assicurato agli utenti che sta già lavorando a una soluzione e presto fornirà aggiornamenti in merito. Come riportato dalla stessa azienda in un post sul proprio forum: “Vi terremo aggiornati sugli ultimi progressi per questo problema da parte di Microsoft. Una volta risolto il problema, vi verrà comunicato”. Per quanto riguarda gli utenti, non è consigliabile ripristinare OneDrive o tentare correzioni manuali. Ciò potrebbe causare ulteriori complicazioni in Windows 11. Sebbene non esista ancora una soluzione ufficiale, alcuni utenti potrebbero prendere in considerazione alcune soluzioni alternative. Ad esempio, è possibile scaricare manualmente file importanti dalla cartella condivisa (se possibile e consentito dalle autorizzazioni di condivisione). Inoltre, si potrebbe pensare anche a soluzioni di archiviazione cloud alternative per i backup temporanei.