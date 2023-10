OneDrive: arriva nuovo design Fluent e Copilot AI

Grandi novità in arrivo per OneDrive, la piattaforma Microsoft che offre spazio di archiviazione in cloud, oggi arrivata alla sua terza generazione. L’azienda di Redmond ha recentemente annunciato un update che introduce alcune migliorie, come l’aggiornamento del design Fluent, ma anche l’integrazione del sistema Copilot, basato sull’intelligenza artificiale generativa. Ad oggi OneDrive ospita più di tre trilioni di file di utenti e aziende, con due miliardi di file aggiunti ogni giorno. Microsoft ha spiegato che ha intenzione di migliorare l’esperienza utente sulla piattaforma. I cambiamenti non avverranno solo per quanto riguarda la versione web, ma anche nell’app Windows e su Microsoft Office.

OneDrive: le principali novità integrate nella piattaforma cloud di Microsoft

Come già anticipato, la più grande novità dell’aggiornamento di OneDrive riguarda Copilot. L’assistente AI verrà integrato nella piattaforma a partire dal prossimo dicembre, ma solo per coloro che dispongono di una licenza Microsoft 365 Copilot. Grazie all’intelligenza artificiale sarà possibile visualizzare dei riepiloghi giornalieri di file o sfruttare una funzione di recupero dei documenti su cui si sta lavorando con i colleghi, senza aprire i file stessi (indipendentemente che ci si trovi su SharePoint o Teams). Per quanto riguarda il desing, Microsoft sta riprogettando il design Fluent sulla web app di OneDrive, in modo che abbia un’interfaccia simile a Windows 11. Inoltre, verrà introdotta anche una sezione “Per te”, con consigli sui file basati sull’AI, come per Esplora file. Qui verranno visualizzati i file importanti della giornata, sia che si trovino su OneDrive, Teams, ecc.

Altra novità riguarda la personalizzazione delle cartelle, con la scelta di nuovi colori. Inoltre, Microsoft permette di aggiungere i file OneDrive ai preferiti, che verranno spostati su Windows 11, OneDrive Web, ecc. Anche la ricerca è stata migliorata grazie all’intelligenza artificiale, rendendo più semplice trovare qualsiasi tipo di file. Microsoft ha pure migliorato la creazione di file in OneDrive, con l’arrivo del pulsante “Aggiungi nuovo”, con un elenco di suggerimenti di modelli di presentazioni o altri documenti che mostrerà l’anteprima dei possibili file da creare. Infine, la piattaforma sarà molto più veloce da utilizzare e accessibile dal browser anche in modalità offline. Questa e altre modalità arriveranno all’inizio del 2024. Per scoprire tutti gli aggiornamenti previsti su OneDrive è possibile consultare il blog ufficiale di Microsoft.