One UI 8: Samsung alza il livello della privacy e della sicurezza, tutti i dettagli

Nel panorama tecnologico odierno, la privacy rappresenta una delle principali preoccupazioni per utenti e aziende, soprattutto in un’epoca dominata da minacce digitali sempre più sofisticate. Con il lancio del nuovo One UI 8, Samsung introduce una serie di strumenti pensati per offrire una protezione dati a più livelli, andando ben oltre le soluzioni tradizionali.

Knox Enhanced Encrypted Protection

Al centro di questa rivoluzione spicca Knox Enhanced Encrypted Protection, noto anche come KEEP, una soluzione che eleva la sicurezza a un nuovo standard. Abbandonando il vecchio concetto di “Secure Folder”, KEEP permette di creare ambienti completamente isolati per ogni singola applicazione installata sui dispositivi Galaxy.

Questo significa che i dati generati o archiviati da un’app rimangono crittografati e risultano inaccessibili a qualsiasi altro processo o applicazione presente sul dispositivo. Una simile compartimentazione si rivela fondamentale soprattutto per le funzionalità basate su AI, come “Now Brief”, “Smart Suggestions” e “Smart Gallery Search”, garantendo che le informazioni sensibili non vengano mai esposte o condivise involontariamente.

La strategia di Samsung

La strategia di Samsung si basa su un principio chiaro: “La privacy è un diritto, non una concessione”. Questo si traduce in un approccio proattivo alla protezione dati, che non si limita a rispondere alle minacce, ma le anticipa. Un ruolo chiave in questa visione è affidato a Knox Matrix, un sistema di monitoraggio che tiene sotto controllo tutti i dispositivi Galaxy collegati a un unico account.

In caso di rilevamento di tentativi di accesso sospetti o non autorizzati, Knox Matrix interviene immediatamente: disconnette l’account Samsung, blocca l’accesso ai servizi cloud e invia notifiche di allerta su ogni dispositivo connesso, impedendo così che una potenziale minaccia possa propagarsi.

Quantum WiFi

Guardando al futuro della sicurezza delle comunicazioni, Samsung introduce anche Quantum WiFi, una tecnologia che implementa la crittografia post-quantistica basata sullo standard ML-KEM, recentemente certificato dal NIST.

Questa soluzione protegge le connessioni dagli attacchi “harvest now, decrypt later”, ossia la raccolta di dati cifrati oggi per decifrarli domani quando saranno disponibili computer quantistici sufficientemente potenti. Con Quantum WiFi, la trasmissione delle informazioni resta sicura anche di fronte a scenari tecnologici futuri che potrebbero rivoluzionare la sicurezza informatica.

Secure WiFi

Non meno rilevanti sono i miglioramenti apportati alla funzione Secure WiFi. Grazie a un sistema di attivazione automatica, il dispositivo è ora in grado di riconoscere le connessioni a hotspot pubblici e attivare istantaneamente una serie di protezioni: multi-point routing, crittografia avanzata dei pacchetti e logging dettagliato degli eventi di sicurezza. Gli utenti ricevono anche notifiche dedicate nel caso in cui non siano state installate patch di sicurezza critiche, incentivando così una gestione più attenta e responsabile del proprio dispositivo.

Personal Data Engine

Tra le novità più attese vi è anche il debutto del Personal Data Engine, un motore pensato per offrire un controllo ancora più granulare sui dati personali e sulle impostazioni di privacy. Grazie a questa funzione, gli utenti possono gestire in modo intuitivo e trasparente quali informazioni condividere con le app e i servizi, rafforzando ulteriormente il livello di protezione.

Avremo maggiore delucidazioni durante l'evento Galaxy Unpacked di oggi.