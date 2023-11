OLTRE 125€ di SCONTO per la Cassa Bluetooth Sony SRS-XG500!

La qualità è sempre sinonimo di prezzi importanti, soprattutto se si parla di grandi marchi della tecnologia come Sony. Per fortuna periodi come quello del Black Friday sono famosi per delle vere e proprie OCCASIONI, e questa volta potrai aggiudicarti in offertissima uno dei migliori prodotti per l'audio in circolazione! La cassa Bluetooth portatile Sony SRS-XG500!

Da oggi potrai infatti acquistare in offerta su Amazon la cassa Bluetooth portatile Sony SRS-XG500 a soli 293,99€, con uno sconto del 30% e un risparmio per te di ben 126€!

Tutta un'altra musica!

Questo speaker Sony è progettato per offrire bassi ottimizzati e un suono ricco e chiaro, qualunque cosa tu stia ascoltando. Tutto questo è possibile grazie all'unità altoparlante X-Balanced, Tweeter che consente maggiore efficienza. Puoi anche usufruire di bassi più potenti premendo il pulsante "MEGA BASS".

Non solo qualità audio, ma anche resistenza! La cassa Bluetooth portatile Sony SRS-XG500 infatti è impermeabile, antipolvere e dotata di una finitura idrorepellente. Possiede 30 ore di autonomia per la batteria, e potrai effettuare anche la ricarica rapida (10 minuti per 3 ore di batteria)!

