Olimpiadi: gli orari delle gare degli italiani venerdì 9 agosto

Oggi, venerdì 9 agosto, il programma di gare degli italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024 è particolarmente ricco. Si inizia subito con la 10 km di nuoto in acque libere, con protagonista la coppia italiana composta da Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Nel primo pomeriggio riflettori accesi su Sofia Raffaeli, a caccia di una medaglia nel concorso individuale di ginnastica artistica. Attesa anche per la Nazionale di pallavolo maschile, impegnata nella finale per il bronzo contro gli Stati Uniti.

Per seguire al meglio tutte le gare di oggi, la soluzione migliore è affidarsi a una delle piattaforme streaming che include la visione dei canali tematici di Eurosport dedicati esclusivamente alle Olimpiadi. Tra questi c'è il piano Standard di DAZN, lo stesso che include l'intero campionato di Serie A 2024-25. Su questa pagina di DAZN trovate maggiori dettagli su prezzi e contenuti.

Le gare degli italiani oggi venerdì 9 agosto alle Olimpiadi

7:30: Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri nella 10 km di nuoto in acque libere

9:00: Alessandra Fanali nel terzo giro di golf

9:10: Simone Alessio nel taekwondo categoria 80 kg

10:00: Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogueran, Laura Paris nelle qualificazioni del concorso a squadre della ginnastica ritmica

10:00: Riccardo Giovannini e Andreas Sargent nelle qualificazioni dei tuffi dalla piattaforma

10:05: Sveva Gerevini nel salto in lungo dell'eptathlon

10:40: Ilaria Accame, Anna Polinari, Giancarla Trevisan e Alice Mangione nelle batterie della 4x400 donne

11:05: Luca Scito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti nelle batterie della 4x400 uomini

11:20: Sveva Gerevini nel giavellotto dell'eptathlon

11:30: Carlo Tacchini nelle semifinali della canoa C1 1000 metri

11:30: Frank Chamizo negli ottavi della lotta libera categoria 74 kg

11:30: Simone Barontini e Catalin Tecuceanu nelle semifinali degli 800 metri

12:13: Riccardo Pianosi nella finale kite di vela

13:00: semifinale 5/8 posto della pallanuoto maschile tra Italia e Spagna

13:00: Giorgio Malan e Matteo Cicinelli nel pentathlon moderno

14:00: Miriam Vece e Sara Fiorin nella gara sprint del ciclismo su pista

14:30: Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri nella finale del concorso generale individuale della ginnastica artistica

15:00: Chiara Pellacani nella finale del trampolino di 3 metri (tuffi)

15:00: Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi categoria 89 kg

16:00: Antilai Sandrini nelle qualificazioni breaking B-Girls

16:00: finale per il bronzo della pallavolo maschile tra Italia e Stati Uniti

18:10: Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella finale del Madison (ciclismo su pista)

19:30: Linda Cerruti e Lucrezia Ruggero nel programma tecnico del nuoto artistico duo

20:10: Andy Diaz Hernandez nella finale del salto triplo

20:15: Sveva Gerevini negli 800 metri dell'eptathlon

20:55: Nadia Battocletti nella finale dei 10.000 metri

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.