OGGI su Amazon Mini power bank ad un PREZZO SUPER MINI!

Vuoi avere sempre i tuoi dispositivi al pieno della carica ma non vuoi doverti portarti dietro un caricatore ingombrante? Abbiamo la soluzione. Oggi su Amazon puoi acquistare il mini power bank POSUGEAR da 10.000 mAh, che non solo è piccolo nelle dimensioni ma anche nel prezzo. Il prezzo è già piccolo, solo 19,99 euro, a cui però devi aggiungere un coupon sconto del 40%. A conti fatti lo paghi davvero pochissimo.

Mini power bank POSUGEAR: piccolo nelle dimensioni e anche nel prezzo

Grazie ai suoi angoli arrotondati e al design ultracompatto, questo caricatore portatile unisce estetica ed ergonomia in modo perfetto. Grande solamente 9,3 x 6,3 x 2,5 centimetri di dimensione e con un peso di soli 218 grammi è davvero piccolissimo e super portatile. In questo modo godi della massima facilità e comodità di trasporto e utilizzo.

Il mini power bank POSUGEAR è stato progettato per offrire la migliore esperienza all'utente. Grazie alle 2 uscite USB A 1 USB-C veloci, con una potenza di 15W, potrai ricaricare simultaneamente fino a 3 dispositivi. In particolare, l'uscita da 3A è più veloce del 30% rispetto a quella da 2,1A, garantendo una ricarica rapida ed efficiente per un'ampia gamma di smartphone e tablet.

Grazie alla sua compattezza e portabilità, potrai facilmente riporlo in tasca o nello zaino e portarlo ovunque tu vada. Inoltre i quattro indicatori LED ti permetteranno di monitorare costantemente il livello di carica residua del caricabatterie portatile, garantendoti sempre un'energia affidabile e a portata di mano.

Risulta compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Inoltre grazie al chip migliorato risulta particolarmente adatto anche a piccoli dispositivi come cuffie Bluetooth, braccialetti sportivi e Apple Watch. E poi la batteria ai polimeri di litio di alta qualità garantisce una protezione completa da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito, offrendo un utilizzo sicuro e affidabile dei vostri dispositivi.

Prendilo adesso ad un prezzo davvero basso.

