OGGI SU AMAZON Lenovo IdeaPad 3 A SOLI 199 euro (-43%)

Abbiamo selezionato per te un'offerta davvero super. Oggi su Amazon puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad 3 con uno sconto pazzesco del 43%. Ma non finisce qui perché grazie ad Amazon puoi anche decidere di pagarlo in piccolissime e comode rate mensili che non ti faranno minimamente risentire della spesa.

Dal cost di mercato di 349 euro, grazie allo sconto esclusivo Amazon, ora hai la possibilità di pagarlo solamente 199 euro. Praticamente risparmi ben 150 euro.

Il notebook Lenovo IdeaPad 3: funzionale e adesso anche economico

Vediamo adesso nel dettaglio quello che arriverà direttamente a casa tua, già domani, ad un costo davvero vantaggioso. In più usufruendo del pagamento a rate inizi ad usarlo subito ma lo paghi con tutta calma. Ecco di seguito tutte le caratteristiche del notebook Lenovo IdeaPad 3.

Ampio display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920x1080 e pannello IPS, 220nits. Con questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione.

Grazie al processore Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3) poi puoi ottenere delle prestazioni ottime su un notebook sottile e leggero.

Storage da 64GB eMMC 5,1 per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza.

RAM 4GB Soldered LPDDR4x-2933 che ti permette di disporre di grande fluidità di utilizzo durante lunghe sessioni di lavoro.

Scheda grafica integrata Intel UHD Graphics .

Kensington Nano Security Slot: una soluzione innovativa per la sicurezza fisica dei dispositivi ultrasottili, il più recente slot di sicurezza di Kensington è il 70% più piccolo di quello tradizionale.

Prendilo adesso che su Amazon e lo paghi solamente 199 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.