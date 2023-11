Se sei alla ricerca di un paio di cuffie wireless oggi è il giorno perfetto per acquistarle. Perché? Perché abbiamo scovato per te una delle migliori offerte: le AirPods Pro (2° generazione) oggi su Amazon sono tue ad un prezzo scontato.

Inoltre puoi dilazionare la spesa in piccole rate mensili a tasso zero grazie ad servizio Cofidis!

Apple AirPods: audio spaziale personalizzato e comfort infinito

Il chip Apple H2 è il potente motore degli AirPods Pro, progettato per spingere le eccezionali prestazioni audio ancora oltre. Permette una cancellazione del rumore più intelligente, un suono tridimensionale di qualità superiore, una maggiore autonomia, e tutte le altre funzioni che rendono speciali gli AirPods Pro.

Un driver e un amplificatore realizzati su misura restituiscono alti cristallini e bassi intensi e profondi, con una definizione eccezionale. Ogni suono è più vivido che mai. L’audio adattivo fonde dinamicamente la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per darti sempre la migliore esperienza d’ascolto. Con una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro, potrai crearti un’isola di tranquillità quando viaggi sui mezzi pubblici o hai bisogno di concentrarti La modalità Trasparenza ti lascia sentire i suoni del mondo esterno.

La modalità “Rilevamento conversazione” dà risalto alla voce della persona con cui parli e abbassa automaticamente il volume di quello che stai ascoltando, riducendo i rumori di fondo, così puoi parlare con chi hai vicino senza dover sfilare gli auricolari. La funzione “Volume personalizzato” adatta in modo automatico l’audio alle tue esigenze, in base a quello che stai facendo.

L’audio spaziale personalizzato crea un suono avvolgente calibrato sul tuo orecchio. Insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, ti fa immergere nella tua musica e nei tuoi film preferiti. Hai in dotazione quattro paia di cuscinetti in silicone che si adattano a tanti tipi di orecchio, inclusa una taglia extra small: scegli la misura più adatta alla forma del tuo orecchio per un isolamento acustico ideale. I cuscinetti sono comodissimi, e tengono ben fermi gli AirPods Pro.

Con il controllo touch puoi regolare il volume sfiorando lo stelo: premi una volta per rispondere a una chiamata o per disattivare e riattivare il microfono, premi due volte per riagganciare, o tieni premuto per passare da una modalità di ascolto all’altra.

Sbrigati e acquistale ora su Amazon ad un prezzo speciale!

