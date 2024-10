Oggi scade la promo di Banca Mediolanum per il conto remunerato al 5%

Oggi, giovedì 31 ottobre, è l'ultimo giorno per beneficiare della promo di Banca Mediolanum, che consente di ottenere un conto remunerato al 5% aprendo il conto online SelfyConto entro la giornata odierna. L'iniziativa prevede il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di prelevare le somme quando si desidera, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

SelfyConto è un conto online a canone zero per tutti per il primo anno e fino al compimento dei trent'anni. Inoltre, include prelievi a zero spese in Italia e in Europa, più una carta di debito e una di credito con quota gratuita per il primo anno.

Per aprire il conto corrente online SelfyConto occorre collegarsi su questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Come ottenere un conto remunerato al 5% con Banca Mediolanum

L'apertura di SelfyConto entro il 31 ottobre è il primo passaggio indispensabile per aderire all'iniziativa di Banca Mediolanum. Quello successivo prevede la richiesta di costituire un conto deposito a tempo di 6 mesi entro il 30 novembre, con l'accredito dello stipendio 7 giorni prima la scadenza del deposito stesso.

Il mancato accredito dello stipendio porterà Banca Mediolanum a rivedere il tasso applicato al conto deposito, che passerà dal 5% allo 0,05%. Il vincolo minimo che occorre depositare è pari a 100 euro, quello massimo invece è di 500.000 euro.

Detto questo, l'apertura del conto online SelfyConto richiede solo pochi minuti. Tutto ciò di cui si ha bisogno sono un documento d'identità e codice fiscale, più uno smartphone e un indirizzo e-mail valido. Per quanto riguarda l'identificazione, è possibile procedere tramite SPID, bonifico e webcam.

Maggiori dettagli sull'iniziativa a questa pagina del sito Banca Mediolanum.

