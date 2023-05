OGGI Samsung Galaxy Tab A8 lo paghi 80 euro IN MENO

Questa non te la puoi proprio perdere. Se acquisti oggi su Amazon il fantastico Samsung Galaxy Tab A8 hai la possibilità di pagarlo ben 80 euro in meno rispetto all'attuale costo di mercato.

Difatti dal costo di 249,90 tu adesso, grazie allo sconto del 32%, lo paghi solamente 171 euro. Inoltre Amazon ti da sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili.

Fantastico Samsung Galaxy Tab A8 in SUPER PROMO, solo su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici è un tablet Android davvero completo, difatti non ha assolutamente nulla da invidiare ai dispositivi più avanzati adesso in commercio.

Sorprende il display Touchscreen da 10.5 pollici che pone questo Samsung al vertice della sua categoria decretandolo ufficialmente un vero top di gamma. Risoluzione di 1920x1200 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Samsung Galaxy Tab A8 10.5 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. La CPU è un Unisoc Tiger T618 octa a 64 bit da 2 e GPU Mali G52 MP2, il tutto supportato da 3 di RAM e 32 di memoria, espandibile tramite l'ausilio di una microSD.

Ottima anche la fotocamera da 8 megapixel che permette al Galaxy Tab A8 di scattare foto con una risoluzione di 3266x2449 pixel e di registrare video in Full HD alla risoluzione di 1920x1080 pixel. Lo spessore di appena 6,9 millimetri lo rende poi uno tra i prodotti più sottili sul mercato. E infine devi sapere che ti porti a casa un tablet con una batteria da ben 7040 mAh.

Approfitta della super promo anche perché durerà solo per la giornata di oggi. Prendilo ora su Amazon ad un prezzo davvero piccolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.