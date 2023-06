Oggi Samsung Galaxy S23 + Smartwatch Watch5 Pro a PREZZO FOLLE

Una combo perfetta! Oggi puoi acquistare su Amazon il fantastico Samsung Galaxy S23 + lo Smartwatch Android ad un prezzo davvero unico. Incluso nella confezione ricevi anche il caricatore a ricarica super rapida.

Il prezzo di listino per questi due dispositivi insieme è di 1.538 euro ma se li acquisti su Amazon usufruirai di uno sconto di ben 25o euro. Inoltre Amazon ti da la possibilità di dilazionare il pagamento quindi pagare l'intero pacchetto in piccole e comode rate mensili.

Samsung Galaxy S23 + Smartwatch Watch5 Pro: la combo perfetta esiste

Incluso nella confezione ricevi anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida. La combo Samsung Galaxy S23 + lo Smartwatch Android vi offre il meglio che c'è. Ecco di seguito tutte le caratteristiche specifiche.

La confezione contiene: Smartphone Samsung Galaxy S23 , Smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro BT Black Titanium e il caricabatterie Samsung da 25W .

Con Galaxy Watch5 Pro hai un monitoraggio avanzato del tuo benessere per avere tutto sotto controllo, sia quando ti alleni che quando riposi. Dalla composizione corporea, al battito cardiaco e all’ossigenazione del sangue, controlla tutti i parametri dal tuo Galaxy S23.

Trekking e ciclismo da professionista grazie alle funzioni sportive dedicate all’outdoor. Connetti Galaxy S23 al tuo Galaxy Watch5 Pro per rimanere sempre aggiornato sui progressi e ricevere le notifiche in tempo reale.

Connetti Galaxy Watch5 Pro al tuo Galaxy Smartphone, Notebook, Tab e Buds e riprendi le notifiche e le tue attività sui tuoi dispositivi. Con l'ecosistema Galaxy hai tutto ciò che serve per essere più produttivo.

Approfitta dell'intero pacchetto in sconto su Amazon e ti porti a casa ben 3 prodotti unici. E poi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili. Non aspettare oltre.

