Oggi RISPARMI PIU' DI 130€ sull'Apple iPhone 12 ricondizionato COME NUOVO

Sei pronto ad entrare nel mondo dell'Apple spendendo pochissimo? Oggi su Amazon potrai acquistare l'Apple iPhone 12 ricondizionato a soli 388 euro grazie ad uno sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'occasione del genere è davvero unica, non fartela sfuggire!

Apple iPhone 12 ricondizionato: tutte le specifiche tecniche

L'Apple iPhone 12 ricondizionato in mega offerta su Amazon vanta specifiche tecniche di alto livello, equiparabili a quelle di un modello nuovo.

Dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2532x1170 pixel. Le funzionalità offerte da questo smartyphone sono veramente tante e all'avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

L'iPhone 12 è dotato di una fotocamera da 12 megapixel che permette di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000x3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

Ha una capacità della memoria da 128 GB quindi avrai a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare qualsiasi tipologia di contenuto, anche i file più pesanti.

Dal punto di vista estetico non è da meno: lo spessore di 7.4mm è veramente contenuto e, quindi, rende il dispositivo elegante e super portatile in ogni occasione.

Ti ricordiamo che questo modello ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. È completamente funzionante, in condizioni eccellenti e coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.