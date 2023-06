Abbiamo scovato per te qualcosa di veramente eccezionale. Un mega prodotto dal prezzo mini. Si tratta della Smart tv Samsung da 55 pollici che oggi su Amazon ti costa davvero pochissimo.

In media in negozio o su altri siti questa televisione ti costa almeno 800 euro ma adesso su Amazon è tua a soli 560,47 euro. Non solo perché Amazon ti da anche la possibilità di dilazionarne il pagamento. Già da domani guardi le tue serie tv preferite ma al contempo la paghi con calma senza risentirne minimamente.

Smart tv Samsung 4K da 55 pollici: film e serie tv come non li hai mai visti prima

La tv Samsung da 55 pollici che ti proponiamo ad un prezzo speciale è dotata di processore Crystal con risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche, di tecnologia Dynamic Crystal Color per colori puri e sfavillanti come cristalli e un design elegante e AirSlim ovvero super sottile.

Qualità di immagine HDR, scene buie e luminose più nitide per seguire l’azione fin nei minimi particolari, Contrast Enhancer per ottimizzare profondità e colore, Motion Xcelerator per un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide. E ancora OTS Lite. Audio surround 3D sincronizzato con l'azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, Adaptive Sound per un suono calibrato in base ai contenuti.

Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce, Smart Hub per sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto, funzionalità SmartThings per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv.

Ecco quello che riceverai nella confezione:

Samsung Smart TV Serie CU8570

telecomando SolarCell

cavo di alimentazione

piedistallo e manuale utente.

Prendila ora ad un prezzo davvero mini!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.