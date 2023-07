OGGI Notebook Lenovo ad un PREZZO STRACCIATO su Amazon

Sei alla ricerca di un pc portatile? Abbiamo scovato per te qualcosa di davvero di interessante sia nelle prestazioni che nel prezzo. Si tratta del notebook Lenovo che oggi su Amazon ti costa solamente 295 euro. Tutto questo grazie allo sconto esclusivo Amazon del 23% che ti fa risparmiare ben 90 euro dal costo iniziale. Ma fai in fretta perché ne restano solo 5 disponibili!

Ma Amazon ti riserva un'altra grande possibilità ovvero quella di dilazionare il costo, già piccolo, in mini rate mensili che non ti faranno minimamente risentire della spesa.

Lenovo Notebook con monitor da 15,6 pollici Full HD e processore Intel Core N4500

Vediamo ora nel dettaglio quali sono tutte le caratteristiche tecniche specifiche del notebook Lenovo:

processore Intel Celeron N4500 di ultima generazione con frequenza base di 1,1 GHz, frequenza in burst Mode di 2,8 GHz

memoria DDR4 da 8 Gb

2 usb, 1 usb type-c e presa HDMI

disco interno M2 SSD da 256 Gb

Web Cam a colori HD

wi-fi, lan e Bluetooth

ingresso combo cuffie microfono

tastiera QWERTY italiana.

Il sistema operativo installato è Windows 11 Pro. Inoltre tra i software installati vengono forniti anche: Microsoft Office Pro 2021, antivirus Windows Defender, Adobe Reader, lettore video audio multimediale e app per la richiesta di assistenza rapida su prenotazione. E poi disponi anche della garanzia Italia di ben 2 anni.

Immediatamente operativo questo pc una volta arrivato a casa tua non necessita di nessuna configurazione iniziale, il prodotto è già pronto all'uso con l'installazione di tutti i driver di sistema, aggiornamenti ed utility per produttività. Immediata al primo avvio, assistenza in remoto fornita su richiesta, il prodotto viene inizializzato con upgrade hardware e software e fornito pronto all'uso dai nostri tecnici certificati.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo davvero ottimo.

