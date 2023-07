OGGI Lenovo Tab P11 ora IN OFFERTA su Amazon

Storage ampio : 256 GB espandibili fino ad 1 TB tramite MicroSD, per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare le tue immagini, i tuoi video e le tue applicazioni.

Utilizza il tablet in modo ottimale con la RAM da 8 GB Soldered LPDDR4x .

Audio cinematografico per lasciati travolgere dalla rivoluzione dell'audio spaziale con Dolby Atmos. Ascolta ogni minimo dettaglio musicale come mai prima d'ora con chiarezza e intensità sorprendenti. Gli ingegneri dei suoni del settore cinematografico e i produttori musicali usano oggi questa tecnologia per offrire agli utenti un'esperienza che rispecchi esattamente la propria visione