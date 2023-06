OGGI le AirPods Pro le paghi 60 euro IN MENO su Amazon!

Se sei alla ricerca di auricolari spaziali, top di gamma e inimitabili non hai scelta, devi per forza avere le AirPods Pro. Oggi su Amazon sono scontate del 20% questo significa che risparmi ben 60 euro dal loro costo di mercato.

Sebbene i prodotti Apple parlino da soli di sé noi ci teniamo a farti conoscere tutte le specifiche del prodotto che deve assolutamente essere tuo.

Con una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, potrai crearti un’isola di tranquillità quando viaggi sui mezzi pubblici o hai bisogno di concentrarti.

La modalità Trasparenza adattiva ti permette di restare in contatto col mondo facendoti sentire i suoni dell’ambiente circostante, ma al tempo stesso attenua l’intensità dei rumori forti, come sirene o lavori in corso.

L’audio spaziale personalizzato crea un suono avvolgente e calibrato sul tuo orecchio. Questo insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa ti fa immergere nella tua musica e nei tuoi film preferiti.

La confezione include cuscinetti in silicone in quattro taglie, inclusa anche la nuova extra small. Scegli la più adatta alla forma del tuo orecchio per un isolamento acustico ideale. I cuscinetti sono comodissimi, e tengono ben fermi gli auricolari.

Con il controllo touch puoi regolare il volume direttamente dall’auricolare scorrendo con il dito. Premi una volta per far partire la musica o metterla in pausa, rispondere alle chiamate e riagganciare, e tieni premuto più a lungo per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza adattiva o viceversa.

Sia gli AirPods Pro che la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza al sudore e all’acqua di grado IPX4.

Custodia di ricarica MagSafe ancora più potente, con funzione “Posizione precisa”, altoparlante integrato e anello per laccetto. Puoi ricaricarla usando un un cavo per Apple Watch, un alimentatore MagSafe, il connettore Lightning o un caricabatterie certificato Qi.

Fino a 6 ore di ascolto in modalità cancellazione attiva del rumore: il 33% in più rispetto alla versione di prima generazione.