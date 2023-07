OGGI Lampadina Smart TAPO a soli 8,99 euro su Amazon

Rendi la tua casa intelligente e semplifica la tua vita quotidiana. Come? Inizia dall'illuminazione domestica ora che su Amazon puoi acquistare la lampadina smart firmata TAPO ad un prezzo davvero mini, la paghi solamente 8,99 euro!

Lampadina smart TAPO: monitora l'energia e usa il controllo da remoto e vocale

Con questa lampadina smart puoi regolare a tuo piacere la luminosità dall'1% al 100%; seleziona la luce giusta per il tuo risveglio o una luce soft per accompagnare le tue serate.

Nessun hub necessario connetti la lampadina direttamente alla rete Wi-Fi di casa tua in tutta sicurezza e senza necessità di hub esterni. Disponi poi del comodissimo controllo da remoto che ti consente di gestire le luci di casa ovunque tu sia, tramite l'app gratuita tapoios, android per smartphone e tablet.

Non solo anche controllo vocale quando invece sei a casa. Questa tipologia di lampadina infatti funziona con Alexa e Google Assistant per liberare le mani. "alexa, accendi la luce" o "ok google, oscura le luci della mia camera". E ancora scenari e programmazione utilizza l'app Tapo per impostare giorni e orari di accensione e spegnimento della lampadina; raggruppa tutte le tue lampadine smart in un unico scenario e richiamalo in un attimo dal tuo smartphone tramite l'app tapo.

E infine, ma non per importanza, disponi del monitoraggio dei tuoi consumi, quindi verifica real-time dei consumi elettrici e monitoraggio per una migliore gestione dei tuoi elettrodomestici.

Fai scorta di lampadine smart TAPO ora che su Amazon costano davvero pochissimo.

