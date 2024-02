OGGI la Tastiera Wireless per TV Logitech costa POCHISSIMO: offerta ESCLUSIVA Amazon

Oggi ti presentiamo uno strumento ideale per controllare la tua tv in modo super efficiente e comodo. Parliamo della Tastiera Wireless per TV Logitech K400 Plus, oggi disponibile a soli 29 euro con uno sconto bomba del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L'offerta è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba quindi approfittane il prima possibile!

Tastiera Wireless Logitech K400 Plus: massima efficienza e comfort

La Tastiera Wireless Logitech K400 Plus è uno strumento ideale per utilizzare la tv con la massima efficienza e comodità.

Questo dispositivo ti offre un comodo controllo integrato dell’intrattenimento da PC a TV, senza l'ingombro di una tastiera e un mouse separati.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basterà collegare il ricevitore Unifying a una porta USB e la tastiera con touchpad è pronta per l'uso. È possibile anche regolare i controlli con il software Logitech Options per salvare le impostazioni preferite.

Pensata per offrire un comodo controllo, la tastiera Logitech ha una batteria affidabile che dura fino a 18 mesi e un pulsante on/off che consente una durata ancora più lunga. Dotata di tasti silenziosi e un grande touchpad per una facile navigazione, offre anche una connettività wireless con un raggio d'azione fino a 10 metri.

Grazie al design resistente agli schizzi e ai tasti di lunga durata, questo dispositivo è una compagna di scrivania affidabile nonostante gli eventuali contrattempi. La compatibilità è enorme: può essere utilizzata con Windows 7, Windows 8, Windows 10 e successivi, Android 7 o successivi e Chrome OS.

La Tastiera Wireless per TV Logitech K400 Plus oggi è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto bomba del 13%. L'offerta è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba quindi approfittane il prima possibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.